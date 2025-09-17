스포츠조선

HK이노엔 케이캡, '소화성 궤양용제 시장 규모 세계 4위' 인도에 공식 출시

기사입력 2025-09-17 15:42


HK이노엔 케이캡, '소화성 궤양용제 시장 규모 세계 4위' 인도에 공식…
　◇인도에 출시된 피캡 제품사진 (한국 제품명 케이캡). 사진제공=HK이노엔

HK이노엔의 위식도역류질환 신약 '케이캡(성분명 테고프라잔)'이 인도에 공식 출시됐다. 현지 영업과 마케팅은 글로벌 제약기업 '닥터레디'가 맡는다.

케이캡은 인도에서 'PCAB(피캡) 50mg'이라는 이름으로 지난 5월 ▲미란성 위식도역류질환 ▲비미란성 위식도역류질환 ▲위궤양 치료에 대해 허가를 받았다. HK이노엔은 지난 2022년 닥터레디와 인도와 신흥국 6개국에 케이캡정 완제품 수출 계약을 체결했다.

인도 소화성 궤양용제 시장 규모는 2024년 기준 약 1조 5200억원으로, 중국, 미국, 일본에 이어 세계 4위 규모다. 인도 인구의 약 38%가 위식도역류질환을 앓고 있는 것으로 알려져 있다.

닥터레디 인도 및 신흥국 담당 라마나(M.V. Ramana) 사장은 "이번 피캡 출시는 위식도역류질환 분야에서 혁신적인 치료 옵션을 제공하기 위한 닥터레디 노력의 결실"이라며 "닥터레디는 Omez®(오메프라졸), Razo®(라베프라졸), Vono™(보노프라잔)등 다양한 포트폴리오를 통해 이 분야에서 강력하고 신뢰받는 입지를 구축해왔다. HK이노엔과의 파트너십 시너지를 높여 위식도역류질환 관리 격차를 해소하고 환자 접근성을 향상시키는 혁신적인 신약을 제공할 것"이라고 말했다.

곽달원 HK이노엔 대표는 "케이캡이 세계 주요 의약품 시장 중 하나인 인도에 진출하게 돼 매우 기쁘다"며 "인도 제품명 'PCAB(피캡)'처럼, 앞으로 케이캡이 P-CAB 계열을 대표하는 글로벌 혁신 신약으로 자리매김해 인도 환자들에게 새로운 치료 옵션을 제공하길 기대한다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com



