스포츠조선

유니베라, ‘흑삼기력’ 출시

기사입력 2025-09-18 09:49


유니베라, ‘흑삼기력’ 출시

바쁜 일상과 반복되는 체력 소모, 그리고 날로 높아지는 삶의 품격에 대한 요구. 중장년층의 라이프스타일은 어느 때보다 역동적이지만, 신체 본연의 활력과 에너지를 채워줄 일상의 루틴은 여전히 부족하다. 특히 걷기, 골프, 등산 등 활동량이 많은 중장년 소비자일수록, 기력 저하나 잔잔한 피로감을 자각하며 균형 잡힌 에너지 보충을 필요로 한다.

㈜유니베라는 이러한 소비자 니즈에 맞춰, 국내산 6년근 흑삼과 유니베라가 개발한 식물성 부원료 등 고급 소재를 담은 프리미엄 건강기능식품 '흑삼기력'을 새롭게 출시했다.

신체의 근본 에너지 충전에 집중한 고농축 블렌딩 설계와 간편한 파우치 타입이 특징이며, 매일의 건강을 챙길 수 있는 '흑삼기력 데일리'와 특별한 선물로 제격인 '흑삼기력 프리미엄' 2개의 라인으로 구성됐다.

'흑삼기력'은 유니베라의 철학에 따라 기능성과 풍미의 균형을 고려해 개발됐다. 국내산 6년근 수삼을 증숙부터 건조까지 여러 차례 반복하여 총 45일의 정성으로 귀한 흑삼을 만들어냈다.

특히 특허를 받은 흑삼으로(공개특허 10-1972083) 진세노사이드 수율이 향상됐다. '흑삼기력'은 면역력 증진, 피로개선, 혈소판 응집억제를 통한 혈액흐름과 기억력 개선, 항산화에 도움을 줄 수도 있는 건강기능식품으로일상 속 자신을 위한 기력 루틴은 물론, 소중한 분께 감사의 마음을 전하는 건강 선물로도 제격이라고 브랜드 측은 주장했다.

이번 신제품은 파우치 형태로 출시되어 편의성과 위생성은 물론, 개인별 루틴에 맞춘 유연한 섭취가 가능하다. 하루 1포의 섭취로 깊고 진한 흑삼의 정수를 맛볼 수 있다.

상품개발1팀 성봉해 팀장은 "이번 신제품은 흑삼이라는 고급 원료의 블렌딩과 진세노사이드 기준까지 고려한 프리미엄 설계로, 기력 회복이 필요한 일상 속 소비자의 필수템"이라며, "앞으로도 유니베라는 자연과 과학의 조화를 바탕으로 건강기능식품 시장을 선도해 나갈 것"이라고 밝혔다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

에이핑크 오하영 "'정글의 법칙', 소속사 대표 협박으로 출연…맨날 울었다"

2.

54세 이영애, 처음 밝힌 속내 "부작용 많아 내 얼굴 보기 싫어, 촬영 거부하기도" ('질문들')

3.

잘나갔던 자두, 돌연 잠적한 이유 "사기 피해로 심각한 우울증, 산소통 달고 쓰러져"

4.

정원관 "NRG 故김환성, 사랑니 뽑고 돌연 사망..패혈증 3일만"

5.

블랙핑크 리사라 소화가능…'부국제' 치골 노출 드레스, 워스트냐 베스트냐[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

에이핑크 오하영 "'정글의 법칙', 소속사 대표 협박으로 출연…맨날 울었다"

2.

54세 이영애, 처음 밝힌 속내 "부작용 많아 내 얼굴 보기 싫어, 촬영 거부하기도" ('질문들')

3.

잘나갔던 자두, 돌연 잠적한 이유 "사기 피해로 심각한 우울증, 산소통 달고 쓰러져"

4.

정원관 "NRG 故김환성, 사랑니 뽑고 돌연 사망..패혈증 3일만"

5.

블랙핑크 리사라 소화가능…'부국제' 치골 노출 드레스, 워스트냐 베스트냐[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"처음부터 오재원 이었다"…장내 술렁인 2순위 파격 행보, 한화의 선택은 확고했다

2.

터질 듯한 몸통, 타구 속도 176km 실화냐...김주오가 도대체 누구야, 제2의 안현민이다

3.

"프로 지명받고 제일 후회하는 게" KIA 1R 루키의 통렬한 자기 반성, 후배들에게 당부했다

4.

'아! 하늘이시여' 리버풀 버린 '희대의 배신자' 결국 고꾸라졌다…최대 6주 결장 예상→'복수 혈전' 못 뛴다

5.

이제 저지만 치면 돼! 1998년-2001년과는 질적으로 다른 4인조, 60홈런 기대감도 상승

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.