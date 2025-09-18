유니베라, ‘흑삼기력’ 출시

|
바쁜 일상과 반복되는 체력 소모, 그리고 날로 높아지는 삶의 품격에 대한 요구. 중장년층의 라이프스타일은 어느 때보다 역동적이지만, 신체 본연의 활력과 에너지를 채워줄 일상의 루틴은 여전히 부족하다. 특히 걷기, 골프, 등산 등 활동량이 많은 중장년 소비자일수록, 기력 저하나 잔잔한 피로감을 자각하며 균형 잡힌 에너지 보충을 필요로 한다.
'흑삼기력'은 유니베라의 철학에 따라 기능성과 풍미의 균형을 고려해 개발됐다. 국내산 6년근 수삼을 증숙부터 건조까지 여러 차례 반복하여 총 45일의 정성으로 귀한 흑삼을 만들어냈다.
특히 특허를 받은 흑삼으로(공개특허 10-1972083) 진세노사이드 수율이 향상됐다. '흑삼기력'은 면역력 증진, 피로개선, 혈소판 응집억제를 통한 혈액흐름과 기억력 개선, 항산화에 도움을 줄 수도 있는 건강기능식품으로일상 속 자신을 위한 기력 루틴은 물론, 소중한 분께 감사의 마음을 전하는 건강 선물로도 제격이라고 브랜드 측은 주장했다.
상품개발1팀 성봉해 팀장은 "이번 신제품은 흑삼이라는 고급 원료의 블렌딩과 진세노사이드 기준까지 고려한 프리미엄 설계로, 기력 회복이 필요한 일상 속 소비자의 필수템"이라며, "앞으로도 유니베라는 자연과 과학의 조화를 바탕으로 건강기능식품 시장을 선도해 나갈 것"이라고 밝혔다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com