[경마]가을 여왕으로 가는 첫 여정! 제주특별자치도지사배 승자는

21일 렛츠런파크 서울 제8경주로 펼쳐질 '제12회 제주특별자치도지사배(G3, 국OPEN, 1400m, 암, 3세 이상, 총상금 5억원)' 결과에 대한 관심이 뜨겁다. 하반기 퀸즈투어 제1관문으로 중거리에서 가장 뛰어난 실력을 갖춘 국산 암말을 가리는 중요한 대회이기 때문.
|
2024년 통합 암말 최고마에 등극한 '즐거운여정' 여왕 타이틀 굳히기에 도전한다. 2023년에는 다실바 기수, 2024년에는 먼로 기수의 기승으로 연이어 우승을 거뒀다. 최근에는 서승운 기수와 호흡을 맞추며 눈에 띄는 성적을 이어가고 있다. 1400m 경주에 8번 출전해 7번 우승을 기록하며 중거리 경주에서 강한 면모를 보여주고 있다. 지난해 폐출혈 발생 후 잠시 휴식기를 가진 뒤 복귀전 뚝섬배(G2)에서 우승을 차지하며, 강력한 경쟁력을 다시 한번 입증했다.
|
중단거리 경주에서 강력한 실력을 발휘하는 경주마다. 빠른 스타트로 출발 게이트에 상관없이 선두권을 차지하고 경주를 전개하는 전략을 구사하고 있다. 이번 출전마 중 1400m에서 가장 빠른 기록(1분24초3)도 갖고 있다. 지난 2월 세계일보배(L) 우승 뒤 단거리 라이징스타로 떠올랐으나, 이후 대상경주에선 2위 3회에 그친 바 있다.
|
지난해부터 단 한 경주를 제외하고 모두 5위 이내로 들어오며 준수한 성적을 펼치고 있다. 직전 두 개의 대상경주에서는 경주 중위권에서 전개하며 추입을 시도했지만 체력안배에 실패한 탓에 다소 아쉬운 결과에 그쳤다. 지난 3월 동아일보배 외에 대상경주 우승 경험이 없으나 꾸준한 성적으로 상승세를 보이고 있다. 중·장거리 적성을 보이고 있는 경주마로, 1,400m 경주에서의 체력 걱정은 없을 듯. 빠른 페이스 속에서 순간적인 스퍼트를 얼마나 잘 낼 수 있을지가 이번 경주의 관건이다.
|
최근 꾸준한 성장세로 두각을 나타내고 있는 3세 암말. 트리플 티아라 시리즈 1~2관문을 제패하며 '암말 삼관마' 기대를 한 몸에 받았지만, 아쉽게 마지막 관문에서 우승을 놓친 바 있다. 아직 어린 3세마이고, 1400m 경주에서의 최고 기록도 다른 출전마들에 비해 다소 부족하지만 최근 6회 수득상금이 7억원이 넘을 정도로 3세마들 사이에서 뛰어난 활약을 보이고 있다.
박상경 기자 ppark@sportschosun.com