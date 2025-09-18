동국제약, 추석 맞아 프리미엄 잇몸건강치약 '윈플렉스 선물세트' 프로모션…

추석을 맞아 동국제약이 프리미엄 잇몸건강치약 '윈플렉스 선물세트' 프로모션을 카카오쇼핑 '톡딜'을 통해 진행한다.
'윈플렉스'는 잇몸약 '인사돌'로 잘 알려진 동국제약이 개발한 프리미엄 잇몸건강치약으로, 잇몸질환 예방 성분인 비타민 B6(피리독신염산염)와 에티즘(ETIZM)을 함유해 구취 제거는 물론 치태 제거, 치은염·치주염 등 잇몸병 예방에 도움을 준다. 에티즘은 옥수수 씨눈에서 추출과 표준화 과정을 통해 얻은 정량추출물로 동국제약의 독자적인 성분이다.
동국제약은 "잇몸 건강을 우선적으로 고려한다면 윈플렉스 핑크로 토탈 덴탈케어를, 충치나 입냄새가 고민이라면 시원하고 청량감이 있는 윈플렉스 민트를 선택하면 좋다"고 전했다.
윈플렉스 핑크는 에티즘, 후박추출물, 몰약틴크, 라타니아틴크, 카모밀레틴크, 토코페롤, 피리독신염산염 등 7종의 성분을 최적의 조합으로 담은 제품으로, 치과전문의가 평가한 치은염 지수(GI) 연구와 잇몸 염증 개선 만족도 조사에서 치은염 지수는 32.2% 개선, 잇몸 염증 개선 만족도는 91.3%로 위약군 대비 유의한 개선 효과와 만족도를 나타냈다. 또한, 치아 표면에 쌓이는 세균 덩어리의 얇은 막인 치면세균막 개선율은 37.8%, 백태는 62.3% 개선되는 것으로 나타났다.
윈플렉스 민트는 유칼립투스 오일, 페퍼민트 오일, 스피아민트향, 레몬향, L-멘톨(페퍼민트, 박하유에서 추출) 등 10가지 쿨링 성분을 함유했는데, 인체적용시험에서 메틸메르캅탄(썩은양파냄새) 96.4% 감소, 황화수소(썩은달걀냄새) 89.3% 감소한 것으로 나타났다.
동국제약 관계자는 "잇몸 질환과 구취로 고민하는 소비자들에게 일반 치약 대용으로도 사용가능한 윈플렉스 선물세트가 매우 실용적인 명절 선물이 될 수 있을 것"이라고 말했다. 김소형기자 compact@sportschosun.com