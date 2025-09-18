스포츠조선

[경마]이번 가을, '승마' 어떠세요?

기사입력 2025-09-19 06:35


◇사진제공=한국마사회

◇사진제공=한국마사회

청명한 하늘과 선선한 바람이 어우러지는 가을. 말과 함께 호흡하며 달리기에 가장 적합한 계절이다. 한국마사회가 다양한 승마 프로그램과 체험 기회로 국민들에게 새로운 여가문화를 제안하고 있다.

렛츠런파크 서울 포니랜드에서는 매 주말마다 포니 승마체험을 운영한다. 키 1m이상, 초등학생 어린이라면 누구나 참여 가능하다. 함께 걷거나 꾸며주기, 빗질하기, 새로운 교감프로그램 '포니랑 놀기'가 진행된다. 마사회 대표 말캐릭터인 '말마프렌즈'와 함께하며 말과 관련된 놀이를 즐기고 무한한 상상력을 발휘할 수 있는 '포니 창의존'도 준비되어 있다.

남녀노소 누구나 승마를 체험해 볼 수 있는 '도심승마축제'도 진행된다. 렛츠런파크 서울을 비롯해, 안산, 세종, 울산 등의 시민공원을 중심으로 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 지역친화형 승마체험도 제공한다.

특별한 승마체험도 있다. 소방관, 해경, 가축방역직 등 공익직군 종사자나 범죄피해자, 자살유가족 등을 대상으로 한 '힐링승마'다. '힐링승마'는 지난해 3437명이 참여하며 말산업 대표 사회공헌 사업으로 자리매김 했다. 올해는 승마보급 확대를 위해 대상을 일반국민으로 확대하고 강습비의 40%를 지원하는 등 승마 대중화와 정기승마인구 확대를 위한 다양한 지원을 추진하고 있다.

초고령화 사회에 발맞추어 65세 이상 국민을 대상으로 하는 '실버 힐링승마'도 올해부터 전국단위로 운영하고 있다.

장애인을 대상으로 하는 '재활승마'는 대상자의 신체능력 고도화와 자신감 향상에 기여하는 것으로 알려져 있다. 최근엔 가족까지 대상을 확대하면서 상시돌봄으로 스트레스가 누적되어 있는 가족들에게도 안정감을 제공하고 정서적 친밀도 제고에도 기여하고 있다.

많은 승마 전문가들은 기승할 수 있는 최소 요건만 갖춘다면 어릴 때부터 시작할 것을 권유하고 있다. 마사회는 학교체육승마 지원사업을 통해 지난해 기준 52개교, 올해는 70개교의 초중 승마수업을 시행 중이다. 올해부터는 가까운 민간승마장이 적고 승마를 위한 공간 확보가 불리한 서울지역에 비기승 프로그램을 중심으로 말과 교감하며 친해지는 기회를 제공하는 '돌봄승마'를 도입, 서울시 거점형 우리동네 키움센터와 협업해 교육 현장에서 아이들을 만나고 있다.

마사회 관계자는 "승마를 통한 삶의 질 향상과 말 산업 발전을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

