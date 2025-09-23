스포츠조선

신세계百 5스타, 2025년 추석 '더욱 새롭고, 더욱 다채롭게'

2025-09-23

2025년 추석, 신세계백화점이 더욱 탄탄해진 산지협업과 다채로운 상품 구성으로 초격차 프리미엄 명절 선물 세트 '5스타'의 위상을 더욱 높인다.

'5스타'는 신세계백화점 바이어가 직접 국내 명산지를 발굴하고 생산, 재배단계부터 상품 개발까지 전과정을 엄격한 기준으로 관리, 최고급 상품만을 엄선해 만든 신세계백화점의 프리미엄 미식 기프트이다.

정육, 청과, 수산에서 상품의 선도와 당도는 물론 크기와 형태, 색상,마블링까지 다양한 조건에서 신세계백화점의 엄격한 자체품질 기준에 합격한 상품만이 5스타 로고를 사용 할 수 있다.

사과의 경우 15브릭스 이상의 고당도 상품중 완벽한 구의 형태를 갖추었고 색상이 고르게 붉은 대과만을 선별하며, 한우는 4산(産)이내 1++암소 중에서도 마블링 스코어 8~9등급의 최상위 암소 한우만이 선택된다.

2004년 첫 선을 보인 '5스타'는 지난 20년간 매 명절 완판 행진을 이어왔다. 까다로운 선별 기준으로 계획 물량 외 추가 생산이 어려워 최근 5년간 매해 10~20% 물량을 확대했음에도 오히려 일주일 가까이 빨리 완판 되었다. 이번 추석 신세계백화점은 최고 수준의 원물을 안정적으로 수급하고자 바이어가 직접 경매에 참여하고 산지다변화와 신상품 개발에 힘쓰는 등 초격차 프리미엄 선물로서 '5스타'의 가치를 더욱 높였다.

먼저 '신세계 명품 한우'는 체계적인 성장관리로 상강도를 향상시켜 일반 고급 한우와 비교해 풍미가 부드럽고 담백하며, 고유의 깊은 맛을 느낄 수 있는 것이 특징이다. 신세계백화점은 21년부터 국내 최대 한우 경매시장인 음성공판장 경매에 바이어가 참여하여 지육 단계에서부터 직접 상태를 확인하고 최고의 한우를 선별하며 지속적으로 '신세계 명품 한우'의 품질과 품격을 높였다.

'신세계 명품 청과'는 주요산지의 산불과 기후 변화에 따른 수급의 어려움 속에서도 경북 문경과 청송(사과), 경기도 이천(배) 등 산지 다양화를 이뤄 '5스타'의 까다로운 기준에 걸맞은 우수한 원물을 확보하였다.

'신세계 명품 수산'은 '명품 자연산 왕전복 세트'를 처음 선보인다. 청정 해역에서 10년 이상 자란 자연산 활전복 중 kg당 4~5마리 정도의 왕전복만으로 9미를 구성, 특별한 제철 수산 선물 세트를 찾는 고객의 마음을 사로잡을 것으로 기대된다.


【 이미지제공=신세계백화점】 '5스타' 선물 세트

