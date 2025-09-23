스포츠조선

유분·냄새 제거 및 모발 볼륨 개선 한 번에…동국제약, 헤어 클렌징 패드 '마데카 정수리를 닦자' 선보여

기사입력 2025-09-23 09:54


동국제약이 헤어 전용 클렌징 패드 '마데카 정수리를 닦자'를 선보였다.

'마데카 정수리를 닦자'는 국내 최초 임상을 받은 노세범 헤어 클렌징 패드로, 정수리 냄새와 유분기를 효과적으로 제거하고 모발의 볼륨을 살려주는 신개념 두피 케어 제품이다. 평소 두피가 쉽게 기름지거나 머리를 감기 어려운 상황에서 간편하게 활용할 수 있다.

기존 유분 제거용 파우더나 스프레이형 제품은 양 조절이 어렵고 가루 날림, 백탁현상 등의 불편함이 있었으나, '마데카 정수리를 닦자'는 패드 형태로 정수리, 가르마, 앞머리 등 필요한 부위를 직접 닦아 더욱 깔끔하게 관리할 수 있다는 설명이다.

패드는 두피에 사용하기 편한 빅사이즈로 한쪽은 부드러운 순면 소재로 자극 없이 세밀한 클렌징이 가능하며, 다른 한쪽은 오돌토돌한 엠보싱 면으로 두피 마사지 효과를 느낄 수 있다. 여기에 상큼한 시트러스와 은은한 플로럴향이 산뜻함을 더해 준다. 또한 동국제약의 병풀추출물과 식물 유래 성분이 함유돼 두피를 진정시키고 보호해 주며, 숯, 실리카, 징크리시놀리에이트 성분이 유분기와 정수리 냄새 제거에 도움을 준다. 임상시험을 통해 두피 진정과 두피 유분 개선 효과, 정수리 모발 볼륨 개선 및 소취 효과 가 확인됐으며, 피부 자극 테스트도 완료해 민감한 피부에도 안심하고 사용할 수 있다.

동국제약 담당자는 "'마데카 정수리를 닦자'는 강력한 두피 세정과 모발 볼륨 개선 효과를 동시에 제공해 일상 속에서 간편하게 두피 케어와 스타일링을 할 수 있다"며, "앞으로도 소비자들의 다양한 고민을 해결할 수 있는 차별화된 제품을 선보일 것"이라고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com



