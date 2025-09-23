계절 바뀔 때 꼭 해야 하는 집안 관리 체크

|
계절이 바뀔 때마다 집안 환경을 정리하고 관리하는 것은 건강과 생활의 질을 지키는 데 큰 도움이 된다. 작은 점검과 정리만으로도 쾌적한 생활 공간을 유지할 수 있다.
계절이 바뀔 때 가장 먼저 해야 할 일은 창문과 커튼 청소다. 창문은 외부 먼지와 미세먼지가 쌓이는 대표적인 장소이며, 커튼 역시 공기 중 먼지를 많이 머금는다. 계절마다 커튼을 세탁하거나 교체하면 실내 공기가 훨씬 쾌적해지고 알레르기 예방에도 도움이 된다. 특히 봄철 황사나 가을철 미세먼지 기간 전후로는 필수 체크 항목이다.
2. 환기와 공기 정화
3. 침구류 교체와 관리
계절이 바뀌면 온도 변화에 맞춰 침구류를 교체해야 한다. 두꺼운 겨울 이불은 세탁 후 보관하고, 가볍고 통풍이 잘 되는 이불로 바꿔주면 숙면 환경이 좋아진다. 이때 침대 매트리스 청소도 함께 해주면 집먼지 진드기나 알레르기 유발 요소를 줄일 수 있다. 진공청소기와 전용 매트리스 클리너를 활용하면 효과적이다.
4. 옷장 정리와 계절 옷 보관
옷장은 계절이 바뀔 때 반드시 정리해야 할 공간이다. 사용하지 않는 옷은 기부하거나 재활용하고, 보관할 옷은 반드시 세탁 후 건조해 넣어야 곰팡이나 벌레 피해를 예방할 수 있다. 옷장 안에 제습제나 방충제를 두면 장기간 보관 시에도 옷 상태를 잘 유지할 수 있다.
5. 주방 점검과 청소
주방은 계절이 바뀔 때 위생 관리가 특히 중요한 공간이다. 가스레인지, 후드 필터, 싱크대 배수구를 청소하고, 냉장고 속 유통기한 지난 식품은 과감히 정리해야 한다. 여름에는 음식물 쓰레기로 인한 벌레가, 겨울에는 건조한 환경에서 생기는 먼지가 문제이므로 계절별 맞춤 청소가 필요하다.
6. 난방·냉방 기기 점검
여름에는 에어컨, 겨울에는 보일러와 같은 기기를 사용하기 전 반드시 점검해야 한다. 에어컨 필터와 실외기 청소는 필수이며, 보일러는 전문 점검을 받아야 안전하다. 계절이 바뀌기 전 점검을 미리 해두면 갑작스러운 고장으로 불편을 겪는 일을 줄일 수 있다.
7. 화재·안전 관리
계절 전환기에는 전기 제품 사용 패턴이 달라지기 때문에 안전 점검도 필요하다. 전선 피복이 벗겨진 곳은 없는지, 멀티탭은 과부하 상태가 아닌지 확인해야 한다. 특히 겨울철에는 전기히터, 전기장판 같은 난방기구 사용으로 화재 위험이 커지므로 미리 대비하는 것이 좋다.
8. 욕실과 배수구 청결
습도가 높아지는 계절에는 욕실 곰팡이가 쉽게 번식한다. 환풍기를 청소하고 배수구를 정기적으로 관리하면 곰팡이와 냄새를 예방할 수 있다. 또한 배수구 거름망을 교체하고, 주기적으로 뜨거운 물을 흘려보내면 청결 유지에 효과적이다.
9. 베란다·현관 정리
베란다와 현관은 계절별 물품 교체가 잦은 공간이다. 겨울철 제설도구, 여름철 선풍기나 바람막이 등 계절성 물품을 정리하면서 공간을 확보하면 효율적인 사용이 가능하다. 또한 현관 매트를 세탁하고 신발장을 환기시키면 집안 공기 질 개선에도 도움이 된다.
계절이 바뀔 때 집안을 정리하고 관리하는 습관은 단순한 청소를 넘어 생활의 질과 건강을 지키는 기본이다. 창문과 커튼 세탁, 침구 교체, 주방·욕실 청소, 냉난방 기기 점검 같은 작은 실천이 쾌적하고 안전한 환경을 만들어 준다. 계절 전환기를 맞아 이번 기회에 집안을 꼼꼼히 점검하고 새로운 계절을 가볍고 상쾌하게 맞이해 보자.