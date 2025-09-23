깎은 손톱 1kg에 3만원 판매…어디에 쓰나 봤더니 '충격'

|
[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 여성이 어릴 적부터 모아온 손톱을 전통 약재로 판매해 논란이 일고 있다.
전통 약재 가게에 팔기 위해서였다.
중국 전통의학에서는 손톱이 치료 성분으로 활용되는 것으로 전해진다.
당나라 시절 명의 손사막이 저술한 '천금요방(千金要方)'에는 어린이 복부 팽만증 치료에 손톱을 활용하는 처방이 기록되어 있다.
부모가 자신의 손톱을 태워 재로 만든 뒤, 이를 모유에 섞어 아이에게 먹이는 방식이었다.
한 중의학 전문가는 "1960년대까지 병원에서 손톱을 약재로 처방한 사례가 있었다"며 "하지만 유사한 효능을 가진 다른 재료들이 발견되면서 손톱의 사용은 점차 줄어들었다"고 설명했다. 또한 그는 "성인의 손톱은 연간 약 100g 정도만 자라기 때문에 대량 확보가 어렵다"고 덧붙였다.
또한 2018년에는 인후염 치료에 쓰이는 중국 전통약 '후염환(喉炎丸)'의 성분 중 하나로 사람의 손톱이 포함되어 있다는 사실이 알려지며 주목을 받은 바 있다. 중의학 전문가는 "전통의약 회사들이 학교나 마을에서 손톱을 수집해 철저히 세척·살균한 뒤 열처리하고 가루로 만든다"고 밝혔다.
일부 네티즌들은 "혹시 발톱을 파는 사람도 있는 것 아니냐?"며 우려를 표했다.
이에 전문가는 "그런 일은 없다"며 "모든 성분과 제품은 시장에 출시되기 전 철저한 검사를 거친다"고 강조했다.
한편 손톱 외에도 과거 중의학에서는 사람의 치아, 머리카락, 심지어 비듬까지도 약재로 활용된 바 있다.
이에 대해 온라인상에서는 다양한 반응이 이어지고 있다.
네티즌들은 "손톱엔 온갖 더러운 게 묻어 있는데 너무 역겹다", "의약 회사들이 철저히 세척했을 테니 안전할 것", "중국 전통의학은 정말 충격적인 지식으로 가득하다", "나는 손톱을 다 물어뜯었는데, 그럼 염증이 줄어드는 건가?" 등의 댓글을 게시했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com