스포츠조선

고려대 의대, 의료 AI 교육 4년 성과 발표…미래형 의사 양성 모델 제시

기사입력 2025-09-23 11:38


[스포츠조선 장종호 기자] 고려대학교 의과대학(학장 편성범)은 지난 18일 대한민국의학한림원 주관 '의료 AI 교육 및 해외진출 지원사업 심포지엄'에서 지난 4년간 추진해 온 의료 인공지능(AI) 교육 성과를 공개하며 미래형 의사 양성 모델을 제시했다.

이번 심포지엄에는 사업 총괄책임자인 고려대 의대 의학교육학교실 이영미 교수의 성과 보고와 함께 1부에서
고려대 의대 의학교육본부 이영희 교수가 지난 4년간 추진해 온 '고려의대 의료 AI 교육' 사례를 직접 발표하며 큰 관심을 모았다.

총괄 책임자인 이영미 교수를 필두로 고려대 의과대학 연구팀은 '의료 AI 교육 및 해외진출 지원 사업(2022~2025)'을 통해 ▲의료 AI 교육 역량 도출 ▲교육과정 가이드라인 개발 ▲정규 교육과정 설계 및 평가 도구 마련 등 체계적인 연구 성과를 축적해왔다. 이를 기반으로 고려대 의대의 특성을 반영한 맞춤형 의료 AI 교육과정을 개발·운영하며 현장 중심의 교육 모델을 제시해 왔다.

고려대 의대 의학교육본부 이영희 교수는 "의료 AI는 더 이상 선택이 아닌 필수 역량이 되었고, 고려대 의대는 학생들이 의사로서의 정체성을 잃지 않으면서도 AI를 활용해 환자 진료와 연구에 새로운 가치를 창출할 수 있도록 교육해왔다"며, "앞으로도 변화하는 의료 환경에 대응할 수 있는 미래형 의사 양성 모델을 고도화해 나가겠다"고 강조했다.

한편, 고려대 의과대학은 지난 2022년 '의료AI Native Doctor 교육연구위원회'를 출범해 정규·비교과 과정을 아우르는 교육 모델을 마련하고, 기초부터 임상·의료 인문학까지 통합한 모듈형 과정을 전 학년에 배치해 학생들의 학습 경험을 확장시켰다. 이를 통해 고려대 의대 학생들은 실제 의료 데이터를 다루며 AI 기반 역량을 키우는 동시에 연구와 프로젝트에 직접 참여해 미래 의료를 선도할 의료인으로서 정체성과 비전을 함께 길러가고 있다.


장종호 기자 bellho@sportschosun.com


고려대 의대, 의료 AI 교육 4년 성과 발표…미래형 의사 양성 모델 제…
'의료 AI 교육 및 해외진출 지원사업' 총괄책임자인 고려대 의대 의학교육학교실 이영미 교수가 성과 보고를 진행하고 있다.


:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전현무, '목동 극성맘' 母 원망 "엄마 아니었으면 서울대 갔을 것" ('사당귀')

2.

곽튜브, 초호화 결혼식 준비…전세계 하객 초대 "항공권·호텔 전부 예약"

3.

홍진경, 학대 피해 고백 "가까운 사람에 신체·언어 폭력 당해, 트라우마 남았다"

4.

이선빈, ♥이광수와 8년 연애중인데.."6개월만 헤어져" 노이즈 마케팅에 당황(직장인들2)

5.

율희, 최민환과 이혼 2년 만에 재혼 가능성 활짝..."연애 열심히 할 것"

연예 많이본뉴스
1.

전현무, '목동 극성맘' 母 원망 "엄마 아니었으면 서울대 갔을 것" ('사당귀')

2.

곽튜브, 초호화 결혼식 준비…전세계 하객 초대 "항공권·호텔 전부 예약"

3.

홍진경, 학대 피해 고백 "가까운 사람에 신체·언어 폭력 당해, 트라우마 남았다"

4.

이선빈, ♥이광수와 8년 연애중인데.."6개월만 헤어져" 노이즈 마케팅에 당황(직장인들2)

5.

율희, 최민환과 이혼 2년 만에 재혼 가능성 활짝..."연애 열심히 할 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

"2025년 발롱도르 수상자는 뎀벨레!" 프랑스 기자 사전유출 의혹, 사실이면 이강인팀 4년만에 경사

2.

상대팀 예상으로 본 한화의 선발 순서. SSG 와이스→두산 류현진→LG 폰세, 문동주. 24일 비 예보가 변수[인천 포커스]

3.

MLS 공식! 손흥민 홈 데뷔골 '집중 조명'→'해트트릭' 부앙가와 미친 호흡 주목…"경기장서 손흥민 찾는게 쉽다"

4.

英 최고 매체 100% 인정, 10년 헌신 손흥민 진짜 그리워 죽겠네...“SON 해트트릭하는데, 토트넘은 뭐했나”

5.

'보이지 않는' 김혜성, 7경기 연속 결장은 곧 가을야구서 안쓰겠다는 것...로버츠 신임 잃었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.