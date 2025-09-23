고려대 의대, 의료 AI 교육 4년 성과 발표…미래형 의사 양성 모델 제…

[스포츠조선 장종호 기자] 고려대학교 의과대학(학장 편성범)은 지난 18일 대한민국의학한림원 주관 '의료 AI 교육 및 해외진출 지원사업 심포지엄'에서 지난 4년간 추진해 온 의료 인공지능(AI) 교육 성과를 공개하며 미래형 의사 양성 모델을 제시했다.
고려대 의대 의학교육본부 이영희 교수는 "의료 AI는 더 이상 선택이 아닌 필수 역량이 되었고, 고려대 의대는 학생들이 의사로서의 정체성을 잃지 않으면서도 AI를 활용해 환자 진료와 연구에 새로운 가치를 창출할 수 있도록 교육해왔다"며, "앞으로도 변화하는 의료 환경에 대응할 수 있는 미래형 의사 양성 모델을 고도화해 나가겠다"고 강조했다.
한편, 고려대 의과대학은 지난 2022년 '의료AI Native Doctor 교육연구위원회'를 출범해 정규·비교과 과정을 아우르는 교육 모델을 마련하고, 기초부터 임상·의료 인문학까지 통합한 모듈형 과정을 전 학년에 배치해 학생들의 학습 경험을 확장시켰다. 이를 통해 고려대 의대 학생들은 실제 의료 데이터를 다루며 AI 기반 역량을 키우는 동시에 연구와 프로젝트에 직접 참여해 미래 의료를 선도할 의료인으로서 정체성과 비전을 함께 길러가고 있다.
