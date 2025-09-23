'힙트레디션' 트렌드 듬뿍…CJ웰케어, 추석 건강선물 46종 선보여

|
추석을 맞아 CJ웰케어가 각기 다른 라이프스타일을 가진 소비자들의 눈높이에 맞춰 보다 다양한 카테고리와 원료, 제형의 제품 라인업으로 다채롭게 구성된 건강 선물세트 46종을 선보였다.
우선 '한뿌리 흑삼진액ZERO', '흑삼진 녹용스틱' 등 대표 흑삼 제품들을 '한뿌리 모던 헤리티지 선물세트'로 새롭게 선보였다. 최근 전통 문화를 현대적으로 재해석해 즐기는 '힙트레디션(Hip Tradition)' 트렌드에 맞춰 로고와 패키지 디자인을 전면 리뉴얼한 것이 특징이다.
CJ웰케어는 우리 몸의 생체 리듬을 조율하는 '멜라토닌'에 대한 관심이 높아지고 있는 최근 트렌드를 반영해 휴식 루틴을 돕는 '멜라메이트'를 새로운 명절 선물세트로 내놓았다. 프리미엄 피스타치오에서 엄선해 추출한 식물성 멜라토닌을 함유해 깊고 편안한 휴식을 도울 수 있는 제품으로, '구미'와 '정제' 두 가지 타입으로 출시됐다.
피부 개선과 장 건강에 도움을 줄 수 있는 '바이오코어 피부면역 유산균' 세트와 관절 및 연골 건강 관리를 돕는 '관절오만보 콘드로이친' 세트도 새로 내놨다. 이 밖에도 지난 설에 첫 선을 보였던 '닥터뉴트리 멀티비타 이뮨샷' 세트를 포함해 '바이오코어 생유산균 500억' 등 명절마다 큰 사랑을 받아온 스테디셀러 건강 선물세트들도 함께 마련했다.
한편 CJ웰케어는 오는 10월 1일까지 네이버 공식 브랜드스토어에서 기획전을 진행한다. 행사에서는 다양한 건강 선물세트를 최대 57% 할인가에 만나볼 수 있다. 또한, 15만원 이상 구매 후 리뷰를 남긴 고객에게는 추첨을 통해 안마의자를 증정한다. 10만원 이상 구매한 고객에게는 순금 1돈을, 5만원 이상 구매한 고객에게는 커피전문점 기프트카드를 받을 수 있는 기회를 제공한다.
CJ웰케어 관계자는 "서로 다른 건강 고민을 지닌 고객들을 위해 다채로운 건강 선물세트를 준비했다"며 "추석을 맞이해 소중한 사람에게 마음을 전하시길 바란다"고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com