코웨이, 레저스포츠로 체험 마케팅 전선 확대

코웨이가 여가, 레저, 스포츠 공간을 무대로 한 체험형 마케팅에 속도를 내고 있다. 주요 호텔과 리조트, 프로야구 구단과의 파트너십을 맺고 일상 속 다양한 곳에서 코웨이 제품을 직접 경험해 볼 수 있도록 한 것이다.
여행지 호텔 객실 내에서 정수기와 공기청정기를 내 집처럼 편리하게 사용하고, 야구장 스카이박스에서 안마의자에 앉아 경기를 즐기는 동시에 휴식을 취하는 동안 고객은 자연스럽게 코웨이 브랜드와의 친밀감을 쌓아나간다. 숙박이나 경기 관람처럼 몰입도가 높은 체험 공간은 제품의 가치를 오감으로 느끼고 강렬하고 오래 남는 인상을 심을 수 있기 때문이다. 코웨이는 이처럼 고객이 머무르고 즐기는 일상 속에서 제품의 우수성을 접하게 함으로써 신뢰도를 높이고 프리미엄 브랜드 가치를 전하겠다는 전략이다.
스포츠 마케팅도 활발하다. 코웨이는 전 연령층에서 높은 관심을 받고 있는 프로야구를 활용해 고객층을 확장하고 다양한 소비자들에게 보다 친근하게 다가가기 위해 키움 히어로즈 및 NC 다이노스와 파트너십을 체결했다. 특히 창원NC파크 스카이박스에는 비렉스 체험존을 운영해 야구장을 찾은 관중들이 비렉스 안마의자를 직접 체험하며 경기를 즐길 수 있도록 했다. 비렉스 체험존은 사전 예약자만 이용할 수 있었던 기존 스카이박스와 달리, 경기 시작 15분 전까지 누구나 자유롭게 방문해 비렉스 안마의자를 체험할 수 있는 오픈형 공간으로 구성됐다.
