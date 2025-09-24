‘불닭’, 누적 판매량 80억개 돌파…"팬덤 기반, 해외 수요 급증 영향…

24일 삼양식품에 따르면 불닭볶음면은 올해 상반기 기준 누적 판매량 80억개를 돌파했다. 불닭볶음면은 2012년 출시 이후 해외 수요가 급증하면서 2023년 누적 판매량 50억개, 2024년 70억개를 넘어섰다. 올해 상반기 기준 누적 판매량 80억개는 세계 인구 82억 명과 맞먹는 규모다.
불닭볶음면의 글로벌 성공은 출시 초기 도전과 재미를 통해 강렬한 감각적 경험을 공유하는 욕구를 자극했고 K-푸드 열풍과 함께 전 세계로 확산, 미국·중국·동남아·유럽 등 전 세계 100여 개국으로 수출 범위를 넓히며 한국 라면의 세계화를 견인했다. '매운맛'이라는 차별성을 넘어 각 지역에 맞게 제품, 유통, 커뮤니케이션 등 모든 영역에서 로컬라이제이션(Localization)을 선제적으로 구축한 점이 글로벌 확장에 결정적인 기반이 됐다는 게 삼양식품의 분석이다. 특히 유례없는 글로벌 바이럴의 경험이 축적되면서 단순한 매운 라면이 아니라 전 세계적으로 놀이와 리액션의 대상이 되고 있는 점도 판매량 확대에 영향을 줬다. 실제 미국의 불닭 소녀팬을 찾아가 직접 서프라이즈 이벤트를 진행했고, 코첼라에서 음악 팬들과 어울리며 브랜드 경험을 확장한 점 등은 불닭 브랜드에 대한 팬덤 문화 형성을 이끌었다.
면류에 국한하지 않은 확장제품을 통해 소스, 스낵, 간편식 등에도 불닭의 매운맛을 접목함으로써 고객의 선택폭을 꾸준히 넓힌 점도 주효했다. 최근 확장제품 카테고리 중에서 소스 분야를 적극 육성하고 있다. 현재 불닭 소스는 전 세계 50여 개국에 수출되어 테이블 소스로 각광받고 있으며, 국내외 기업과 협업해 외식 메뉴, 리테일 상품을 선보이고 있다.
삼양식품 관계자는 "불닭볶음면 시리즈는 명실상부 K-스파이시를 대표하는 브랜드로 자리매김했다"며 "현지 맞춤 제품 개발과 다양한 콘텐츠 협업을 통해 소비자와 함께 성장하며 변화와 도전을 이어가겠다"고 말했다.