[경마]렛츠런 부경, '이용자 보호 강화' 건전화 합동 캠페인 진행

기사입력 2025-09-26 04:19


[경마]렛츠런 부경, '이용자 보호 강화' 건전화 합동 캠페인 진행
◇사진제공=한국마사회

마사회 렛츠런파크 부산경남이 '도박문제 인식주간'을 맞아 부산울산도박문제예방치유센터, 신용회복위원회 부산경남지역본부와 함께 이용객을 대상으로 건전화 합동 캠페인을 진행했다.

이번 캠페인은 도박 문제에 대한 경각심을 높이고, 이로 인해 파생될 수 있는 금융 문제까지 통합적으로 지원해 이용자 보호망을 촘촘히 구축하고자 하는 세 기관의 공동 목표 아래 추진되었다. 각 기관은 전문성을 살린 다채로운 프로그램을 통해 현장에서 큰 호응을 얻었다.

부산울산도박문제예방치유센터와 유캔센터는 '건전화 캠페인' 부스를 공동으로 운영하며 도박문제 선별검사(CPGI), 헬프라인 1336 홍보, 건전한 경마 즐기기 안내 등 도박문제 예방을 위한 캠페인을 진행했다. 현장에서는 즉석에서 선별검사를 통해 자신의 도박 습관을 점검하고, 필요한 경우 전문 상담까지 연계 받을 수 있도록 했다.

이번 합동 캠페인은 각 기관의 경계를 허물고 '이용자 보호'라는 공동의 목표를 위해 유기적인 네트워크를 형성했다는 점에서 큰 의미를 가진다. 도박문제 예방과 치유, 그리고 신용회복 지원이 별개의 서비스가 아닌, 하나의 통합된 과정으로 이어질 수 있는 협력의 발판을 마련한 것이다.

김정은 부산울산도박문제예방치유센터장은 "도박문제는 사회 전체가 함께 해결해야 할 과제이며, 이번 합동 캠페인은 경제적 어려움까지 아우르는 실질적 지원의 계기가 됐다"고 말했다. 이창인 신용회복위원회 부산경남지역본부장은 "채무 원인에는 도박으로 인한 재정 파탄도 적지 않다"며 "이번 캠페인은 근본 원인 해결과 신용회복 지원을 알리는 좋은 기회가 됐다"고 밝혔다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전유성, 병상서 장례 준비…"희극인장·수목장 원해"

2.

유진, ♥기태영에 먼저 대시 고백 "전화번호 안 물어봤으면 결혼 못 했을 것" ('옥문아들')

3.

유영재, 선우은숙 언니 성추행…징역 2년 6개월 확정 판결

4.

이효리 원장, 연희동 마더테레사 됐다 "인자한 눈빛과 손길로 어루만져 주심"

5.

고현정, '미스코리아 선' 출신의 위엄…세월 역행 미모

연예 많이본뉴스
1.

전유성, 병상서 장례 준비…"희극인장·수목장 원해"

2.

유진, ♥기태영에 먼저 대시 고백 "전화번호 안 물어봤으면 결혼 못 했을 것" ('옥문아들')

3.

유영재, 선우은숙 언니 성추행…징역 2년 6개월 확정 판결

4.

이효리 원장, 연희동 마더테레사 됐다 "인자한 눈빛과 손길로 어루만져 주심"

5.

고현정, '미스코리아 선' 출신의 위엄…세월 역행 미모

스포츠 많이본뉴스
1.

“‘목숨만 살려달라’는 말 듣고 싶냐” 강제 경질 위기 한국인 대반전...중국 리그 휩쓴다 '이달의 감독상'→1위 등극

2.

7연속 4사구 자멸→자력 우승 가능성 생겼다 "LG 경기 봤죠, 그러나…"

3.

'한국 최초 혼혈' 카스트로프 이런 선수였구나...미친 승부욕과 복수심 '친정팀 박살 예고'→"더비 경기 기다린다"

4.

비내리는 울산. LG-롯데전 열릴까. 나균안 팔꿈치 불편함으로 1군 말소[울산 현장]

5.

뒤죽박죽 LAD 불펜, '160.6㎞ 괴물' 사사키와 '은퇴 선언' 커쇼 끌어다 정리했다...선발 2명 구원등판 극약처방

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.