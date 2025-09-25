[경륜]'경륜 8학군' 동서울팀, 왕좌 탈환 위한 반격 시작?

|
김포팀, 수성팀, 동서울팀은 한국 경륜을 대표하는 '3대장'으로 꼽힌다. 특선급 선수 19명을 보유해 독주 체제를 굳힌 김포팀이 최강으로 평가 받는다. 하지만 후반기 판도는 수성팀, 동서울팀의 행보에 따라 갈릴 것이란 전망이 나온다.
'경륜 8학군'으로 불리는 동서울팀은 올해 수 차례 변화와 충격이 있었다. 지난 2월 대상 경륜에서 특선급 선수 전원이 예선과 준결승의 벽을 넘지 못하는 수모를 겪었다. 5월 대상 경륜에서도 전원규(23기, S1, 동서울)가 결승에 올랐으나, 6착에 그쳤다. 6월 K사이클 왕중왕전에선 또 다시 결승 진출자를 배출하지 못했다. 간판 중 한 명인 정해민(22기, S1)이 수성으로 팀을 옮겼고, 슈퍼 특선이었던 전원규는 S1으로 내려왔다. 지난 10여 년간 꾸준히 슈퍼특선을 배출한 동서울팀에게 잇단 부진과 전력 유출은 엄청난 충격. '경륜 8학군'의 아성도 그렇게 무너지는 듯 보였다.
박경호(27기, S1)도 다재다능한 기량으로 존재감을 드러내고 있다. 선행은 기본이고 젖히기와 마크-추입까지 전천후로 소화하는 중이다. 여기에 임재연(28기, S3)까지 가세하는 등 젊은 피가 부활의 불씨를 지피는 모양새다.
'신인 3인방' 정윤혁, 김정우, 김태완(이상 29기, A1)의 활약도 심상치 않다. 우수급에서 뛰어난 실력을 증명해 이변이 없다면 내년 특선급 승급이 유력하다. 특히 허리 부상을 털고 일어선 정윤혁은 7월 이후 호성적으로 기록하며 동서울팀 차세대 주자로 급부상했다. 이밖에 슈퍼 특선급에서 밀려난 전원규는 자전거 차체 교체 후 재도약을 준비하며 분투하고 있다. 신은섭(18기, S1) 역시 여전히 팀의 정신적 리더로 중심을 잡고 있으며, 조영환(22기, S1), 김희준(22기, S2)도 부상에서 회복하고 기량이 오르는 중이다.
예상지 최강경륜 설경석 편집장은 "팀 분위기가 재정비되고, 젊은 선수들의 성장세가 더해진다면 연말 그랑프리에서 동서울팀이 활약할 가능성도 충분하다"고 평가했다.
박상경 기자 ppark@sportschosun.com