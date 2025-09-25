[경륜]'경륜 8학군' 동서울팀, 왕좌 탈환 위한 반격 시작?

기사입력 2025-09-26 04:19


◇사진제공=국민체육진흥공단

김포팀, 수성팀, 동서울팀은 한국 경륜을 대표하는 '3대장'으로 꼽힌다. 특선급 선수 19명을 보유해 독주 체제를 굳힌 김포팀이 최강으로 평가 받는다. 하지만 후반기 판도는 수성팀, 동서울팀의 행보에 따라 갈릴 것이란 전망이 나온다.

'경륜 8학군'으로 불리는 동서울팀은 올해 수 차례 변화와 충격이 있었다. 지난 2월 대상 경륜에서 특선급 선수 전원이 예선과 준결승의 벽을 넘지 못하는 수모를 겪었다. 5월 대상 경륜에서도 전원규(23기, S1, 동서울)가 결승에 올랐으나, 6착에 그쳤다. 6월 K사이클 왕중왕전에선 또 다시 결승 진출자를 배출하지 못했다. 간판 중 한 명인 정해민(22기, S1)이 수성으로 팀을 옮겼고, 슈퍼 특선이었던 전원규는 S1으로 내려왔다. 지난 10여 년간 꾸준히 슈퍼특선을 배출한 동서울팀에게 잇단 부진과 전력 유출은 엄청난 충격. '경륜 8학군'의 아성도 그렇게 무너지는 듯 보였다.

동서울팀은 정하늘(21기, S1)이 지부장을 맡으며 변화를 택했다. 경북 영주 경륜훈련원에서 전지훈련을 진행하며 체질 개선에 착수했다. 정하늘은 훈련장에 가장 먼저 나와 분위기를 주도했고, 실전 경주에서도 선행, 젖히기 등 과감한 자력 승부를 몸소 실천하며 후배들에게 자신감을 불어넣고 있다. 정하늘은 "선배들이 먼저 땀을 흘려야 후배가 따라온다. 자력으로 길을 열어가는 경주를 펼쳐 동서울팀을 다시 일으켜 세우겠다"는 포부를 드러냈다.


◇정하늘. 사진제공=국민체육진흥공단

◇원준오. 사진제공=국민체육진흥공단
최근 부활의 중심은 원준오(28기, S1)다. 지난 5일 부상에서 복귀한 그는 6회 출전 중 무려 5번이나 2위에 오르며, 연대율 90%를 기록 중이다. 특히 4차례 입상을 선행 전법으로 만든 게 인상적. 과거 소극적인 경주 운영에서 벗어난 완벽한 변신으로 평가된다. 원준오는 "최강 5인방(SS) 반열에 오르기 위해서는 강자들에게 인정을 받는 것이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로 선행 강공과 자력 승부에 집중하겠다"고 전했다.

박경호(27기, S1)도 다재다능한 기량으로 존재감을 드러내고 있다. 선행은 기본이고 젖히기와 마크-추입까지 전천후로 소화하는 중이다. 여기에 임재연(28기, S3)까지 가세하는 등 젊은 피가 부활의 불씨를 지피는 모양새다.

'신인 3인방' 정윤혁, 김정우, 김태완(이상 29기, A1)의 활약도 심상치 않다. 우수급에서 뛰어난 실력을 증명해 이변이 없다면 내년 특선급 승급이 유력하다. 특히 허리 부상을 털고 일어선 정윤혁은 7월 이후 호성적으로 기록하며 동서울팀 차세대 주자로 급부상했다. 이밖에 슈퍼 특선급에서 밀려난 전원규는 자전거 차체 교체 후 재도약을 준비하며 분투하고 있다. 신은섭(18기, S1) 역시 여전히 팀의 정신적 리더로 중심을 잡고 있으며, 조영환(22기, S1), 김희준(22기, S2)도 부상에서 회복하고 기량이 오르는 중이다.

예상지 최강경륜 설경석 편집장은 "팀 분위기가 재정비되고, 젊은 선수들의 성장세가 더해진다면 연말 그랑프리에서 동서울팀이 활약할 가능성도 충분하다"고 평가했다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

