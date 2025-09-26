대웅제약 '에너씨슬 집중샷', 오렌지맛 이어 샤인머스켓맛 선보여

|
대웅제약이 집중력 케어 젤리 '에너씨슬 집중샷'의 샤인머스켓맛을 새롭게 선보였다.
새롭게 출시된 샤인머스켓맛 역시 ▲아르기닌 2000mg ▲타우린 1000mg ▲식물성 카페인(과라나 추출물) 100mg ▲비타민B1·B2·B6 등 기존의 핵심 성분을 그대로 담았다. 특히 테아닌과 식물성 카페인을 2:1 비율로 배합해, 카페인 섭취 시 나타날 수 있는 긴장감은 줄이고 보다 건강하고 지속적인 집중력 유지에 도움을 준다. 또한 스틱형 젤리 타입으로 제작돼 시험 준비나 학습 중에도 언제 어디서나 간편하게 섭취할 수 있다.
고성재 대웅제약 건강기능식품사업부 팀장은 "에너씨슬 집중샷은 출시 직후부터 수험생 필수품으로 자리 잡으며 큰 인기를 얻고 있다"며 "이번 샤인머스켓맛 출시를 통해 수험생뿐만 아니라 직장인, 장시간 학습·근무자 등 다양한 소비자층으로 수요를 넓혀갈 계획"이라고 말했다. 이어 "앞으로도 지속적인 라인업 확대와 소비자 맞춤형 프로모션으로 에너씨슬 집중샷을 수험생 간식 시장의 대표 브랜드로 육성하겠다"고 덧붙였다.
김소형기자 compact@sportschosun.com