강호동·김성주의 '달라진 일상'…동국제약 전립선비대증 개선제 '카리토포텐…

강호동, 김성주가 함께한 동국제약 전립선비대증 개선제 '카리토포텐'의 신규 TV-CF가 공개됐다.
한편 카리토포텐은 쿠쿠르비트종자유엑스(서양호박씨오일 추출물) 성분의 배뇨장애 개선제로, 처방전 없이 약국에서 구입할 수 있다. 쏘팔메토 성분을 포함한 건강기능식품이 '전립선 건강 유지에 도움' 수준의 기능성을 인정받은 것과 달리, 카리토포텐은 야뇨, 빈뇨, 잔뇨 개선 효능효과를 정식으로 허가받은 의약품이있다. 주성분인 쿠쿠르비트종자유엑스(서양호박씨오일 추출물)는 불포화 지방산 및 피토스테롤 등 다양한 약리 활성성분이 함유된 생약성분으로, 유럽에서는 예로부터 요로 문제와 비뇨기 질환 치료에 사용돼 왔다.
동국제약 마케팅 담당자는 "전립선비대증은 시간이 지남에 따라 증상이 악화되는 진행성 질환인 만큼 초기부터 관리가 중요하다"며, "효과가 입증된 일반의약품인 '카리토포텐'을 꾸준히 복용해 일상 속 긍정적인 변화를 경험하길 바란다"고 전했다.
