강호동·김성주의 '달라진 일상'…동국제약 전립선비대증 개선제 '카리토포텐' 신규 TV-CF 공개

기사입력 2025-09-29 10:59


강호동, 김성주가 함께한 동국제약 전립선비대증 개선제 '카리토포텐'의 신규 TV-CF가 공개됐다.

광고는 김성주가 "형, 진짜 편해 보이네요"라는 말에 강호동이 "그치, 카리토포텐 좋더라"고 답하며 달라진 일상을 전하는 장면으로 시작한다. 확실한 차이를 묻는 질문에 강호동은 "밤에도 안 깨고 아침이 완전 달라"라며 분명한 변화를 강조했으며, "생약성분으로 배뇨를 원활하게, 안 깨고, 덜 가고, 시원하게. 카리토포텐"이라는 내레이션으로 핵심 개선 포인트를 명료하게 전달한다. 마지막으로 김성주가 "관리하길 잘했죠?"라고 묻자 강호동이 "마음까지 시원해요"라고 답해 증상 개선뿐만 아니라 삶의 질까지 높아졌음을 표현했다.

이번 TV-CF에서는 편안함, 자신감, 기분 좋음, 가벼움과 같이 전립선비대증 배뇨장애 증상자들이 적극적인 관리를 통해 얻게 될 심리적인 안정감을 밝고 감각적인 컬러로 표현한 새로운 패키지도 공개했다. 특히, 그린과 블루 톤이 어우러진 그라데이션 디자인은 한층 가벼워진 일상과 상쾌한 변화를 형상화했다.

한편 카리토포텐은 쿠쿠르비트종자유엑스(서양호박씨오일 추출물) 성분의 배뇨장애 개선제로, 처방전 없이 약국에서 구입할 수 있다. 쏘팔메토 성분을 포함한 건강기능식품이 '전립선 건강 유지에 도움' 수준의 기능성을 인정받은 것과 달리, 카리토포텐은 야뇨, 빈뇨, 잔뇨 개선 효능효과를 정식으로 허가받은 의약품이있다. 주성분인 쿠쿠르비트종자유엑스(서양호박씨오일 추출물)는 불포화 지방산 및 피토스테롤 등 다양한 약리 활성성분이 함유된 생약성분으로, 유럽에서는 예로부터 요로 문제와 비뇨기 질환 치료에 사용돼 왔다.

동국제약 마케팅 담당자는 "전립선비대증은 시간이 지남에 따라 증상이 악화되는 진행성 질환인 만큼 초기부터 관리가 중요하다"며, "효과가 입증된 일반의약품인 '카리토포텐'을 꾸준히 복용해 일상 속 긍정적인 변화를 경험하길 바란다"고 전했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com



