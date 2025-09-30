코스맥스바이오 원터치로 액상·정제 한번에, 이중 제형 '듀얼팩' 개발

기사입력 2025-09-30 09:13


코스맥스그룹의 건강기능식품 ODM(연구·개발·생산) 기업 코스맥스바이오는 섭취 편의성을 대폭 개선한 이중 제형 용기 '듀얼팩(Dual Pack)'을 개발했다고 18일 밝혔다.

듀얼팩은 손에 따로 덜어내어 섭취하던 기존 이중 제형 용기의 불편함을 해결한 용기다. 용기 뚜껑을 열게되면 정제 부분과 액상 부분이 동시에 열려 따로 덜어 낼 필요 없이 한 번에 섭취할 수 있다. 듀얼팩은 유사 용기 대비 보존성이 뛰어나다는 특징도 있다. 뚜껑을 열기 전까지는 정제 부분과 액상 부분이 분리·밀폐돼 있어 장기간 보존해도 액상 습기로 인한 정제 변질을 막을 수 있다.

코스맥스바이오는 듀얼팩 개발을 위해 용기 전문 기업과 독점 공급 계약을 체결하고 국내 주요 고객사 제품을 준비 중이다.

코스맥스바이오가 듀얼팩을 개발한 것은 국내 건기식 시장에서 이중 제형이 대세로 자리잡으면서다. 이중 제형은 물 없이 간편하게 건기식을 섭취할 수 있다는 장점을 무기로 종합비타민과 숙취해소제 시장에서 인기를 끌고 있다.

한국건강기능식품협회가 발간한 '2024 건강기능식품 시장현황 및 소비자 실태조사'에 따르면 지난 2024년 이중 제형을 포함한 기타 제형 구매액은 4074억원으로 2021년 대비 57.6% 증가했다. 같은 기간 일반 액상이나 정제, 엑기스 등 제형은 역성장을 기록했다.


코스맥스바이오 원터치로 액상·정제 한번에, 이중 제형 '듀얼팩' 개발
【 이미지제공=코스맥스】코스맥스바이오 듀얼팩

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김태원, '뉴욕 사위'와 첫만남..훈남인데 직업까지 완벽 "공부 잘했네"

2.

'前승무원♥' 류진, 부부 침대만 1천만원..47평 럭셔리 하우스 공개 ('가장멋진')

3.

'이용식 딸' 이수민, 득녀 4개월 만에 또 경사 "세상 다 가진 기분" ('아뽀TV')

4.

율희 '최민환 이혼' 전말 공개 “母 오열..우울증 진단”(4인용 식탁)

5.

신태일, '미성년 트랜스젠더 성착취물 혐의' 10월 첫 재판…'동성' 핑계 통할까[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

김태원, '뉴욕 사위'와 첫만남..훈남인데 직업까지 완벽 "공부 잘했네"

2.

'前승무원♥' 류진, 부부 침대만 1천만원..47평 럭셔리 하우스 공개 ('가장멋진')

3.

'이용식 딸' 이수민, 득녀 4개월 만에 또 경사 "세상 다 가진 기분" ('아뽀TV')

4.

율희 '최민환 이혼' 전말 공개 “母 오열..우울증 진단”(4인용 식탁)

5.

신태일, '미성년 트랜스젠더 성착취물 혐의' 10월 첫 재판…'동성' 핑계 통할까[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 대체 왜 1900억 돈방석 거절했어!" '韓 레전드' SON 선택이 바꾼 한 감독의 운명, 결국 "나가"→대체자는 '쏘니 끌어안은' 西 레전드

2.

'코치도 말렸는데' 타구도 안 보고 홈 돌진, 더블플레이 '참사'... 신윤후 '황당 주루' 충격에 빠진 롯데 더그아웃[인천 현장]

3.

'대전에서 축포는 안되지.' 폰세 없어도 한화 이겼다. 정우주부터 김서현까지 '불펜' 8명으로 LG에 7대3 승리

4.

이 자신감 뭐지...꼴지팀 신임 감독의 포부 "내년 당장 5강 가능하다" 그런데 조건이 있다? [고척 현장]

5.

손흥민 미쳤어! 5764일 만에 대기록, 홍명보-차범근 넘어 '韓 축구 레전드' 1위 등극이다...10월 A매치 '전인미답의 영역' 개척 예고

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.