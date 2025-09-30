'제약바이오 글로벌 진출 가속화 전략' 토크 콘서트…한국제약바이오협회, 제3차 제약바이오 혁신포럼 개최

한국제약바이오협회가 국회 보건복지위원회 박주민 위원장과 함께 '제약바이오 비전 2030 실현 제3차 혁신포럼·제약바이오 글로벌 진출 가속화 전략 토크 콘서트'를 개최한다.

협회는 앞서 ▲1차 포럼에서 'K-제약바이오 미래비전'을 제시하고, ▲2차 포럼에서는 '국민건강 안전망 구축을 위한 의약품 제조역량 강화방안'을 논의한 바 있다.

오는 10월 17일 오전 10시 국회 의원회관 제1소회의실에서 열리는 이번 3차 포럼은 이를 이어받아 국내 제약바이오기업의 글로벌 시장 진출 성과와 과제, 나아가 민관 협력과 혁신 생태계 조성을 통한 해외시장 확대 방안을 심층적으로 다룰 예정이다.

이날 포럼은 협회 바이오벤처특별위원회 이병건 위원장의 사회로 진행되며, 업계와 정부, 연구기관 전문가들이 연이어 글로벌 진출 경험과 비전을 공유하고 토론을 진행할 예정이다.

먼저 김열홍 유한양행 사장은 오픈이노베이션 전략을 통해 해외 진출에 성공한 사례와 향후 과제를 소개한다. 이어 이재우 GC녹십자 개발본부장이 국내 기업의 글로벌 시장 진출기와 실제 경험담을 전하고, 전윤종 산업기술기획평가원 원장은 국가 차원의 연구개발(R&D) 지원이 글로벌 경쟁력 강화에 미치는 영향을 분석한다. 마지막으로 이관순 협회 미래비전위원장이 '제약바이오 글로벌 진출 2030'을 향한 대담한 도전과 비전을 제시한다.

협회는 이번 토크 콘서트에서 질의응답 시간을 마련해 업계와 학계, 정부, 언론 관계자들의 의견을 폭넓게 수렴하고 이를 향후 정책과 산업 발전 전략에 반영할 계획이다.

노연홍 협회장은 "이번 제3차 혁신포럼은 우리 제약바이오산업이 세계 시장에서 더 큰 도약을 이룰 수 있도록 산·학·정·언론이 협력 의지를 다지는 장이 될 것"이라며 "창립 80주년을 맞아 '제약바이오 비전 2030' 실현을 위해 다양한 논의와 실천을 이어가겠다"고 밝혔다.
