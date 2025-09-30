대한암협회, 홈페이지 전면 개편…암 환자·가족 '원스톱 지원 플랫폼'

[스포츠조선 장종호 기자] 대한암협회(회장 이민혁)는 암 환자와 가족이 필요한 정보를 더 빠르게 찾고 지원을 신청할 수 있도록 공식 홈페이지를 전면 개편했다. 이번 개편으로 유한재단과 함께하는 '암중모색 캠페인 시즌2'의 캠페인·지원·교육 정보가 한눈에 정리되고, 환자·가족의 참여 창구가 대폭 확대됐다.
지난 6월에 시행한 '암 환자 가임력 보존 지원 프로그램'은 암 치료로 가임력 저하가 우려되는 유방암 환자에게 최대 300만 원의 치료비를 지원한 사업이다. 항암치료 시작 전 난자 채취·동결 보존 과정에서 발생하는 고액의 비급여 비용을 덜어, 치료 이후 임신을 준비할 수 있도록 돕는 것이 목적이다. 많은 환자들로부터 "아이를 가질 수 있다는 가능성이 가장 큰 위로였다"는 등 긍정적인 피드백을 받았으며, 현재 보건복지부에서 추진하는 영구 불임 예상 난자, 정자 냉동 지원사업을 추가 지원하는 후속 사업을 준비 중이다.
이어 오는 10월부터는 젊은 폐암 환자를 위한 맞춤형 지원사업이 새롭게 시작된다. 20~40대 폐암 수술 환자가 치료를 이어갈 수 있도록 수술 및 항암치료와 관련 의료비 최대 300만 원을 지원하며, 신청은 10월 1일부터 12월 31일까지 협회 홈페이지에서 가능하다. 또한 소방청·보훈부와의 업무협정을 맺고, 국민 안전을 위해 헌신한 전·현직 소방공무원 암 환자와 독립유공자의 유가족 암 환자에게도 의료비를 지원할 예정이다.
대한암협회 이민혁 회장은 "협회는 암 환자와 가족들이 겪는 고통과 어려움을 누구보다 잘 알고 있다.
한편, 대한암협회의 '암(癌)중모색 캠페인 시즌2'와 개편된 홈페이지에 대한 자세한 내용은 대한암협회 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.
