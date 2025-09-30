더플레이스, 가을의 깊은 풍미 살린 ‘화덕피자·스테이크’ 출시

기사입력 2025-09-30 16:57


CJ푸드빌이 운영하는 이탈리안 비스트로 더플레이스가 가을에 가장 맛있게 즐길 수 있는 시즌 신메뉴 화덕피자와 스테이크를 출시했다고 밝혔다.

'부팔라 트러플 풍기' 피자는 가을철 맛이 더욱 깊어지는 버섯에 이탈리안 치즈를 더해 풍성한 맛을 완성했다. 수제도우와 함께 3가지 버섯을 화덕에서 갓 구워낸 뒤, 부드러운 맛의 부팔라 모짜렐라 치즈와 트러플을 더해 다채로운 풍미와 식감을 선사한다. 더플레이스의 전문성으로 매일 직접 만드는 수제도우의 쫄깃하고 담백한 맛이 어우러져 이탈리안 정통 화덕피자의 맛을 즐길 수 있다.

'비스테카&트러플 리조또'는 진한 트러플 크림 리조또와 겉은 바삭하고 속은 촉촉하게 구워낸 안심 스테이크를 함께 즐길 수 있는 메뉴다. 최근 건강 트렌드로 떠오른 '이탈리안 파로(Farro)'를 더한 조리법으로, 쫀득한 식감을 살린 정통 리조또와 부드러운 안심 스테이크를 부담없이 즐기기에 제격이다.

이와 함께 시즌 한정 메뉴도 선보인다. 1년 중 가장 달콤한 무화과를 만날 수 있는 가을을 맞아, 제철 생무화과와 수제 리코타 치즈를 조화롭게 완성한 '무화과 리코타 샐러드'는 지난해 고객 호응에 힘입어 재출시됐다. 신선한 무화과만을 제공하기 위해 9월 한 달간 시즌 한정으로 판매한다. 은은한 달콤함이 매력적인 디저트 '밤 티라미수'도 다시 선보이며 풍성한 가을 미식을 준비했다.

신메뉴를 더욱 풍성하고 조화롭게 즐길 수 있는 '어텀 스페셜 세트'도 마련했다. '부팔라 트러플 풍기' 피자, '리코타 프루타 샐러드', 홍새우로 깊은 맛을 낸 '감베리 크레마 비스크'의 구성으로, 단품 대비 10% 할인 혜택을 제공한다. 또한 신메뉴 출시 기념 10월 17일까지 카카오톡 플러스친구 쿠폰을 통해 '어텀 스페셜 세트' 1만 원 추가 할인 혜택도 만나볼 수 있다.

시즌 한정 와인 프로모션도 준비했다. 스테이크 주문 고객에게는 붉은 과실향과 산뜻한 산미, 은은한 피니시가 매력적인 '브래드 앤 버터 피노누아' 와인 보틀을 20% 할인된 가격으로 제공한다. 또한 인기 주류 4종을 취향에 따라 선택하여 합리적인 가격에 즐길 수 있는 '글라스 와인 패스(3잔, 19,900원)'도 선보인다.

CJ푸드빌 관계자는 "가을철 가장 맛있는 재료에 수제 레시피를 더해 정성껏 만든 신메뉴를 선보인다"며 "퇴근길 선선한 바람 속 와인 한 잔이 생각날 때, 더플레이스에서 신메뉴와 와인 한 잔의 여유를 즐기며 포근한 시간을 만끽해보시길 바란다"고 전했다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한석준, 건강 이상에 응급실行 "기억 끊긴 채 쓰러져, 피가 흥건" [전문]

2.

구준엽, 故 서희원 사망 7개월만 입 열었다 "아내 꿈에 자주 나와"[SC이슈]

3.

[인터뷰④] '폭군의 셰프' 이채민 "♥류다인과 공개열애, 로맨스에 도움돼"

4.

김학래, 故 전유성과 마지막 대화 공개 “그래, 거기서 만나자”

5.

구준엽, 故 서희원 떠난 지 7개월만 심경 고백 "꿈에 자주 나와"

연예 많이본뉴스
1.

한석준, 건강 이상에 응급실行 "기억 끊긴 채 쓰러져, 피가 흥건" [전문]

2.

구준엽, 故 서희원 사망 7개월만 입 열었다 "아내 꿈에 자주 나와"[SC이슈]

3.

[인터뷰④] '폭군의 셰프' 이채민 "♥류다인과 공개열애, 로맨스에 도움돼"

4.

김학래, 故 전유성과 마지막 대화 공개 “그래, 거기서 만나자”

5.

구준엽, 故 서희원 떠난 지 7개월만 심경 고백 "꿈에 자주 나와"

스포츠 많이본뉴스
1.

'1m93' 신인인데, 마음도 피지컬도 이미 거인…7억팔+전직 빅리거 향한 도전장 "류현진 선배님과 붙어보고파" [인터뷰]

2.

"MLS 수준 떨어지지만, 손흥민 잔류했어야"…'英 매체 주장' 이젠 쏘니 떠먹여 줄 '크랙' 있다

3.

'미쳤다. 메시도 이건 못막지' 8경기-8골 미친 페이스 손흥민 네 번째 MLS 라운드 '베스트 11' 선정

4.

'패패패패패' 규정이닝도 못 채운 100만불 용병, '매직넘버 1' LG 상대로 4⅔이닝 버틸 수 있을까?

5.

[오피셜] 홍명보호 최악의 소식 확정...박용우 십자인대 파열→월드컵 출전 어려울 듯

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.