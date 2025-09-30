순천향대천안병원, 피아니스트 초청 음악회 열어…"환자 위로"

기사입력 2025-09-30 18:20


[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원(병원장 이문수)이 29일 오후 병원 1층 로비에서 피아니스트 초청 음악회를 열었다.

대전 엠블병원 조명구 대표원장 후원으로 열린 음악회는 오는 12월까지 매주 월요일 오후 1시부터 2시까지 정기적으로 진행된다.

음악회에는 대전예술의전당, 천안예술의전당, 서울영산아트홀 등에서 연주 경험이 풍부하고 한국리스트협회 충청지부 정회원 등으로 활동하는 이혜민 피아니스트가 연주한다.

이문수 병원장은 "환자들의 아픈 마음까지 보듬고, 문화예술이 공존하는 환자 친화적인 병원이 되기 위해 더 노력하겠다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com




순천향대천안병원이 7일 오후 병원 1층 로비에서 피아니스트 초청 음악회를 열었다. 순천향대천안병원 로비에서 이혜민 피아니스트가 연주하는 모습.


