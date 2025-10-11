[직장인을 위한 오늘의 운세] 2025년 10월 12일 일요일 오늘의 띠…

|
쥐띠 : 혼자의 힘으로 목표 달성은 어렵겠습니다. 선후배의 도움을 구하십시요.
72년생 : 출장이나 여행중 귀중한 물건을 분실할 실물수가 있습니다.
84년생 : 현 상태에 만족하고 더욱 노력하십시요.
96년생 : 날로 번창하니 재물과 명예가 늘어납니다.
소띠 : 좋은 사람이 나를 도우니 마침내 크게 형통할 운입니다.
61년생 : 주위 사람의 말을 귀기울여 들어십시요. 어려움이 닥쳐도 능히 이겨 나갈 것입니다.
73년생 : 서두르지 말고 일에 진척을 살피며 천천히 진행하십시요.
85년생 : 동쪽 물가로 가지 마십시요. 서남 쪽이 길방입니다.
97년생 : 도처에 재물이 있으니 나가면 얻을것입니다.
범띠 : 눈 앞에 큰 이익이 있으나 여유가 없어 발견하지 못합니다.
62년생 : 열 길 물속은 알아도 한 길 사람속은 모른다 했습니다. 매사 신중하십시요.
74년생 : 순조롭게 이뤄지지 않습니다. 늦게 이루어지니 조급해 하지 마십시요.
86년생 : 현실에서 과감히 벗어나십시요. 새 술은 새 부대에 넣어야 하는 법입니다.
98년생 : 노력한 만큼 운이 따르지 않습니다.
토끼띠 : 두서없는 행동이 어찌 이루어 지겠습니까? 고집을 버리십시요.
63년생 : 거래를 이루려면 상대를 알아야 하는 법입니다.
75년생 : 일을 크게 벌이지 마십시요. 심신이 피곤합니다.
87년생 : 새로운 계획이 필요할 때 입니다. 동남 쪽이 길방입니다.
99년생 : 큰 것을 바라기 전에 작은 일에 만족하는 지혜가 필요합니다.
용띠 : 하늘이 열리고 빛이 내려와 나를 비추니 부귀영화가 내 것입니다.
00년생 : 성실하면 하늘이 도울 것이니 노력하고 기다려 보십시요.
64년생 : 뒤로 넘어져도 코가 깨집니다. 조심 또 조심하십시요.
76년생 : 나를 낮추고 남을 높인다면 가히 이롭고 좋을 것입니다.
88년생 : 뜻밖의 제안을 받게 됩니다. 받아들여도 좋습니다.
뱀띠 : 시기가 좋습니다. 발전 일로에 있으니 걱정마십시요.
01년생 : 귀하에게 불리하게 전개되니 상대방과 타협하십시요.
65년생 : 여러 사람의 도움으로 모든 일이 잘 풀려 나가니 크게 성공합니다.
77년생 : 여행은 휴식입니다. 과음과식을 조심하십시요.
89년생 : 대체로 길하나 여성의 경우 천천히 이루어 지겠습니다.
말띠 : 윗 사람을 공경하십시요. 큰 복이 따르리라.
02년생 : 너무 신경쓰지 않아도 바라는 대로 이뤄집니다.
66년생 : 장애물이 없으니 탄탄대로구나. 좋은 결과 있겠습니다.
78년생 : 매사불안하나 끝내 이뤄집니다.
90년생 : 어렵게 성사될 일도 아닙니다. 이뤄지고 앞길도 밝습니다.
양띠 : 하늘의 뜻이 나의 뜻이니 어찌 이루지 못하리오.
55년생 : 한 눈 팔지 말고 앞만보고 달리는 경주마와 같구나. 노력에 결실이 있겠습니다.
67년생 : 힘이 부족하면 이룰 수 없는 법. 긴장을 풀지 마십시요.
79년생 : 두 사람의 마음이 하나 같으니 천생배필 만나겠습니다.
91년생 : 아래 사람을 경시하지 말고 대우하는 것이 귀하의 지혜를 유지할 수 있습니다.
원숭이띠 : 좋은 기회는 여러번 오지 않습니다.
56년생 : 좋은 시기를 다놓치고 나중에 후회하면 무슨 소용인가.
68년생 : 억지로 이뤄지지 않습니다. 친구와 의논하십시요.
80년생 : 다른 일을 기획해도 성공할 수 없습니다. 다음 기회로 미루어 보도록 하십시요.
92년생 : 오래전 당한 사고의 후유증이 발병할 조짐이 있습니다.
닭띠 : 일에 실패가 많으니 일을 구해도 일을 이루지 못합니다.
57년생 : 뜻밖의 손실이 생겨 이루지 못하니 안타깝습니다.
69년생 : 본인의 부주의로 가족이나 가까운 사람에게 해가 있습니다. 주의하십시요.
81년생 : 눈에 띄게 좋거나 나쁘지 않고 대체로 원만합니다.
93년생 : 여행은 다음달로 미루어 가는 것이 좋습니다. 소중한 것을 잃을수도 있습니다.
개띠 : 어려운 때이나 능력있는 윗사람을 만나 해결할 수 있습니다.
58년생 : 하늘이 복을 주고 행하려 하니 기쁨이 중중합니다.
70년생 : 모든 일이 쉽게 이루어지니 큰 이익이 있겠습니다.
82년생 : 원하는 학교나 직장에 합격할 수 있습니다.
94년생 : 정상적인 방법으로는 뜻을 이루기 어려우니 부정한 방법을 궁리하게 됩니다.
돼지띠 : 할 일은 많은데 몸이 하나니 안타깝기 그지없습니다.
59년생 : 노력해서 안되는 일 없겠지만 운이 따르지 않으니 실망하지 마십시요.
71년생 : 구관이 명관입니다. 옛친구를 멀리 하지 마십시요.
83년생 : 무엇보다 건강이 상책입니다. 체력관리를 하십시요.
95년생 : 시작을 하거나 깊이 개입 하려 들면 어려워지리라.