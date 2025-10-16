혈액종양내과 전문의 74% "암환자 조기 완화의료 필요"

|
[스포츠조선 장종호 기자]최근 혈액종양내과 전문의 10명 중 7명(74.9%)이 진행암 환자를 위한 암 치료와 완화의료 조기 통합의 필요성에 공감한다는 조사 결과가 나왔다. 그러나 실제 완화의료 의뢰는 여전히 생애말기에 주로 이뤄지며, 전문의들의 의뢰 시점 인식도 국제적 권고 기준에는 미치지 못하는 것으로 나타났다. 완화의료의 조기 통합을 위해선 사회적 인식 개선과 제도 마련 등의 노력이 필요할 것으로 보인다.
서울대병원 완화의료·임상윤리센터 유신혜 교수팀과 대한종양내과학회 산하 대한암완화·지지의료연구회는 국내 혈액종양내과 전문의 227인을 대상으로, 진행암 환자 대상 전문 완화의료에 대한 인식과 의뢰 실태를 조사한 결과를 16일 발표했다.
그 결과, 응답자 74.9%가 암 치료와 전문 완화의료의 조기 통합에 동의했다. 또한, 대부분의 응답자는 이를 통해 환자가 사전돌봄계획 수립, 호스피스 연계, 임종 돌봄, 심리·정서적지지, 증상 조절 등 다양한 도움을 받을 수 있을 것으로 인식했다.
추가적으로 완화의료 의뢰 시점 인식도 국제적 권고 기준(진행암 진단 초기 또는 기대여명 12개월 이내)보다 늦었다. 치료 경과 분석 시 '2차 항암치료 실패'가 가장 적절한 의뢰 시점이라고 꼽혔다. 그러나 응답자의 70%가 '1차 항암치료 실패' 시점이 이르다고 평가해, 완화의료가 여전히 말기 치료의 일환으로 인식됨을 보여줬다. 기대여명 분석에서도 '6~12개월'이 가장 적절한 의뢰 시점으로 꼽혔지만, 절반 이상의 응답자는 '3~6개월'도 적절하다고 평가했다.
한편, 조기 완화의료 활성화를 위해 필요한 과제는 ▲환자와 가족의 인식 개선(40.5%) ▲전문 인력 확충(22.9%) ▲수가제도 마련(20.3%) 순으로 답변해, 사회적 인식 개선과 제도적 기반 마련의 필요성이 강조됐다.
고수진 교수(교신저자, 울산대병원 혈액종양내과)는 "질병 치료와 완화의료의 조기 통합을 통해 환자가 스스로 질병을 이해하고 임종 시 불필요한 과잉 진료를 줄일 수 있을 것"이라고 말했다.
유신혜 교수(제1저자, 서울대병원 완화의료·임상윤리센터)는 "완화의료는 치료 포기가 아닌, 환자와 가족의 고통을 덜고 더 나은 삶을 지원하는 의료적 접근"이라며 "다수의 혈액종양내과 전문의가 조기 통합에 공감하는 만큼, 이를 실제 의료 현장에 정착시키기 위한 교육, 인프라, 제도 개선이 이뤄져야 한다"고 전했다.
한편, 이번 연구는 보건복지부 환자 중심 의료기술 최적화 연구 사업의 지원으로 수행됐으며, 대한암학회 국제학술지 'Cancer Research and Treatment' 최신호에 게재됐다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|