한국제약바이오협회, 27일 '제약바이오 글로벌 IP 전략 포럼' 개최…해…

한국제약바이오협회, 27일 '제약바이오 글로벌 IP 전략 포럼' 개최…해외 라이선스·M&A·특허 분쟁 등 논의

기사입력 2025-10-16 11:40


한국제약바이오협회가 오는 27일 '제약바이오 글로벌 IP 전략 포럼'을 개최한다.

이날 제약회관 4층 강당에서 진행되는 이번 포럼은 제약바이오산업의 글로벌 진출이 가속화되면서, 해외 라이선스 계약, M&A, 투자, 특허 분쟁 등 지식재산권(IP) 이슈가 기업 경쟁력의 핵심으로 부상함에 따라 마련됐다. 협회는 이를 통해 국내 제약바이오기업의 IP 리스크 관리 역량을 강화하고, 실질적인 대응 전략을 모색할 계획이다.

특히 의약품 개발 초기 단계의 IP 전략 수립부터 계약 단계의 실무 쟁점, 분쟁 발생 시 대응 및 자금 조달까지 IP 전주기 관리의 중요성이 커지는 가운데, 이번 포럼은 국내외 사례를 바탕으로 실무적인 해법을 논의하는 자리가 될 것으로 기대된다.

먼저 김앤장 법률사무소 윤선영 변리사가 '해외 라이선스 계약의 실무적 IP 쟁점'을 주제로, 실제 계약서 기반의 핵심 조항 설계 방안을 소개한다. 이어 김앤장 법률사무소 최상균 변호사가 '해외 M&A 투자 시 필수적인 IP 관리 전략'을 중심으로 IP 권리 승계 절차와 실사(Due Diligence) 체크리스트를 제시할 예정이다.

법무법인 율촌 윤경애 변리사는 '글로벌 진출을 위한 IP 포트폴리오 구축 및 특허 분쟁 대응 전략'을 발표하며, 주요 글로벌 특허 분쟁 유형과 사례별 대응 전략을 분석한다. 리틱에쿼티파트너스 이태헌 외국변호사는 국내 기업이 해외 분쟁에서 직면하는 비용 및 절차적 리스크 대응방안으로 TPF(국제 분쟁 자금 조달 제도) 제도 활용 방안을 소개한다.

이후에는 '글로벌 제약바이오 시장에서 한국 기업의 IP 전략과 도전과제'를 주제로 패널토론이 진행된다. 좌장은 서울대학교 법학전문대학원 정준혁 교수가 맡으며, 패널에는 김앤장 법률사무소, 법무법인 율촌, 리틱에쿼티파트너스, 유한양행, OMNI Bridgeway(글로벌 TPF 펀딩 그룹) 관계자가 참여한다. 패널토론에서는 국내 제약바이오기업이 해외 공동개발 과정에서 경험한 IP 리스크 관리 사례와 해외 제약바이오 분야의 펀딩 활용 사례를 함께 다루며, 국내 기업의 글로벌 진출을 위한 효과적인 IP 전략 구축 방안을 다각적으로 논의할 예정이다.

협회 관계자는 "국내 기업이 글로벌 시장에서 기술협력과 투자를 확대하는 만큼, IP 리스크를 사전에 체계적으로 관리하는 역량이 점점 더 중요해지고 있다"며 "이번 포럼은 기업이 글로벌 협력과 분쟁 대응 전략을 세우는 데 실질적 가이드를 제시하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

