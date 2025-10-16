한국제약바이오협회, 27일 '제약바이오 글로벌 IP 전략 포럼' 개최…해…

|
한국제약바이오협회가 오는 27일 '제약바이오 글로벌 IP 전략 포럼'을 개최한다.
먼저 김앤장 법률사무소 윤선영 변리사가 '해외 라이선스 계약의 실무적 IP 쟁점'을 주제로, 실제 계약서 기반의 핵심 조항 설계 방안을 소개한다. 이어 김앤장 법률사무소 최상균 변호사가 '해외 M&A 투자 시 필수적인 IP 관리 전략'을 중심으로 IP 권리 승계 절차와 실사(Due Diligence) 체크리스트를 제시할 예정이다.
법무법인 율촌 윤경애 변리사는 '글로벌 진출을 위한 IP 포트폴리오 구축 및 특허 분쟁 대응 전략'을 발표하며, 주요 글로벌 특허 분쟁 유형과 사례별 대응 전략을 분석한다. 리틱에쿼티파트너스 이태헌 외국변호사는 국내 기업이 해외 분쟁에서 직면하는 비용 및 절차적 리스크 대응방안으로 TPF(국제 분쟁 자금 조달 제도) 제도 활용 방안을 소개한다.
협회 관계자는 "국내 기업이 글로벌 시장에서 기술협력과 투자를 확대하는 만큼, IP 리스크를 사전에 체계적으로 관리하는 역량이 점점 더 중요해지고 있다"며 "이번 포럼은 기업이 글로벌 협력과 분쟁 대응 전략을 세우는 데 실질적 가이드를 제시하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com