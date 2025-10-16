"재택 복막투석 환자 95%, 경제활동·학업 지속 가능"…정책적 지원 절…

[스포츠조선 장종호 기자] 대한신장학회(이사장 박형천, 연세의대)는 더불어민주당 남인순 의원실과 공동으로 진행한 '복막투석 재택관리 시범사업 실효성평가 의료현장 설문' 결과를 발표했다.
2024년 기준 국내 말기콩팥병 환자 중 혈액투석 비율은 80.2%, 신장이식은 16.0%인 반면, 재택 복막투석은 3.8%에 불과하다. 정부는 지난 2019년부터 복막투석 환자의 재택관리를 지원하기 위한 '복막투석 환자 재택관리 시범사업'을 시행해 왔으며, 올 12월 사업 종료를 앞두고 있다. 이번 조사는 현장에서 환자와 의료진이 체감하는 시범사업의 효과를 수치로 확인했다는 점에서 의미가 있다.
이번 조사에서 환자들은 재택 복막투석을 선택한 가장 큰 이유로 일상생활 유지를 꼽았다. 환자의 86%가 생활·시간의 편의성, 병원 방문 횟수 감소, 경제·학업 활동 병행, 돌봄·부양 병행 등의 일상 생활 유지를 위해 재택 복막투석을 선택했다.
특히 환자의 95%가 재택 복막투석 이후에도 경제·학업 활동의 유지가 가능하다고 밝혔다(전혀 영향 없음 78%, 영향은 있으나 유지 가능 17%). 만약 재택 복막투석이 불가능하다면 월 최대 100시간의 경제·학업 활동 지장이 발생할 것으로 응답해 재택 복막투석이 환자의 일상 생활 영위에 필수적임을 보여줬다.
치료 만족도 역시 높게 나타났다. 재택 복막투석으로 삶의 질이 나빠졌다고 응답한 환자는 단 한 명도 없어, 모든 환자가 삶의 질을 유지하거나 개선한 것으로 나타났다. 또한 99%의 환자가 다른 환자에게도 재택 복막투석을 권유할 의향이 있다고 답했다(적극 권유 60%, 권유 의향 있음 39%).
시범사업의 본사업 전환과 관련해서는 환자의 94%가 본사업 전환 시 지속 참여 의향을 밝혔고, 97%가 본사업 전환이 필요하다고 답했다. 다만 본사업 전환 시 전담 간호사 인력 확충을 통한 의료진과의 소통 확대(58%)와 원격관리 확대(43%)가 반드시 필요하다고 강조했다.
의료진 또한 시범사업을 긍정적으로 평가했다. 의사의 86%, 간호사의 78%가 시범사업을 통해 재택 복막투석 환자의 삶의 질·만족도·치료 지속 의지가 향상되었다고 체감했으며, 특히 간호사의 88%는 교육·상담이 환자 관리에 실질적인 도움이 됐다고 답했다.
의사의 85%는 재택 복막투석 환자의 비중이 현재(4.5%)보다 증가해야 한다는 데 공감했으나, 제도적 개선의 필요성이 크게 부각됐다. 환자 비율이 감소하고 있는 주요한 원인으로 의사의 97%가 복막투석을 권유할 만한 정책적 환경이 마련되지 않았다고 지적했다. 구체적으로 수가 개선(95%)과 전담 시설 및 전문 인력 등의 인프라 확충(73%)이 시급하다고 답했다. 간호사 역시 복막투석 활성화를 위해 61%가 인력 및 수가 지원이 필요하다고 응답했다(교육·상담 인력 지원 37%, 원격 모니터링 인력·수가 지원 24%).
박형천 대한신장학회 이사장은 "이번 조사를 통해 재택 복막투석이 투석 환자의 일상 회복과 삶의 질 향상에 실질적으로 기여할 수 있는 선택지임을 명확히 확인할 수 있었다"며, "환자가 자신의 삶에 적합한 투석 방식을 선택할 수 있는 환자 중심의 치료 환경을 안정적으로 조성하기 위해 이번 복막투석 재택관리 시범사업 설문 결과를 바탕으로 재택 투석 환경 개선을 위한 조속한 정책적 논의가 이뤄져야 한다"고 강조했다.
이번 설문조사의 자세한 결과는 대한신장학회 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
