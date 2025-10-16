"65세 이상은 무료로 독감 백신과 동시 접종 가능"…한국화이자제약, '코로나19 백신 접종' 광고 캠페인 전개

엔데믹 이후 코로나19에 대한 경각심이 낮아졌지만, 코로나19는 고위험군에서 여전히 질병 부담이 높은 호흡기 질환이다.

미국에서 진행된 후향적 코호트 연구에 따르면, 2023-2024절기 코로나19로 입원한 환자의 30일 사망 위험은 계절성 독감으로 입원한 환자보다 약 35% 더 높았다. 따라서 65세 이상 고령자를 비롯한 고위험군에서는 코로나19 백신 접종이 적극 권고된다.

2025-2026절기부터 코로나19 백신은 국가예방접종(NIP) 체계에 포함돼, ▲65세 이상 고령자 ▲면역저하자 ▲감염취약시설 입원·입소자에 무료 접종이 가능하다. 접종 시작일은 대상군별로 상이하다. ▲75세 이상 및 면역저하자·감염취약시설 입원·입소자는 10월 15일부터 접종이 시작됐으며, ▲70~74세는 10월 20일부터, ▲65~69세는 10월 22일부터 접종이 가능하다.

또한, 코로나19 백신은 독감 백신처럼 매년 1회 접종이 필요하다. 이는 유행 변이의 지속적인 변화와 접종 후 시간 경과에 따른 예방 효과 감소에 기인한 것으로, 과거에 접종을 받았더라도 최신 변이에 대응할 수 있는 백신 접종이 필요하다.


이와 관련 한국화이자제약이 2025-2026절기 코로나19 백신 국가예방접종사업(NIP) 대상자인 65세 이상 고령층을 대상으로 독감 백신과 동시접종을 독려하는 광고 캠페인<사진>을 진행한다.

이번 캠페인은 '화이자 코로나19 백신 접종 고사'를 콘셉트로, 퀴즈 형식을 통해 ▲코로나19의 독감 대비 높은 사망 위험 ▲매년 1회 접종 ▲무료 접종 대상(65세 이상 고령자, 면역저하자, 감염취약시설 입원·입소자) ▲65세 이상에서 독감 백신과 동시 접종 권고 등 이번 절기 코로나19 국가예방접종(NIP)의 대상 및 기간에 대한 정확한 정보를 전달한다. 이를 통해 코로나19 백신 접종을 독려하고 국내 공중보건 환경 개선에 기여하고자 마련됐다.

이번 절기 코로나19 국가예방접종(NIP) 백신 중 하나인 한국화이자제약의 신규 코로나19 백신 코미나티®엘피에이트원프리필드시린지는 세계 주요 보건기구(WHO 등)가 활용을 권고한 LP.8.1 균주 백신이다. 최신 공개 라벨 3상 임상연구 결과에 따르면, 65세 이상 및 중증 코로나19로 진행될 수 있는 기저질환이 하나 이상 있는 18-64세 성인 모두에서 접종 14일 후, LP.8.1 중화 항체에 대한 역가가 백신 접종 전 대비 평균적으로 4배 이상 증가한 것을 확인했다. 특히 이번 백신은 프리필드시린지 제형으로, 약물이 사전에 시린지에 충전돼 있다.

송찬우 한국화이자제약 프라이머리케어(Primary Care) 사업부 부사장은 "화이자의 '코로나19 백신 접종 고사' 광고 캠페인이 65세 이상 고령자에게 코로나19의 위험성과 백신 접종의 필요성을 널리 알릴 수 있는 계기가 되길 바란다"며, "한국화이자제약은 국내 코로나19 예방 환경 조성을 위해 백신의 안정적인 공급은 물론, 접종 독려를 위한 홍보 자료 제공 등 다양한 활동을 통해 정부 및 지방자치단체와 지속적으로 협력하며 국민 건강 증진에 기여해 나갈 것"이라고 말했다.
