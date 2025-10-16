"65세 이상은 무료로 독감 백신과 동시 접종 가능"…한국화이자제약, '…

엔데믹 이후 코로나19에 대한 경각심이 낮아졌지만, 코로나19는 고위험군에서 여전히 질병 부담이 높은 호흡기 질환이다.
또한, 코로나19 백신은 독감 백신처럼 매년 1회 접종이 필요하다. 이는 유행 변이의 지속적인 변화와 접종 후 시간 경과에 따른 예방 효과 감소에 기인한 것으로, 과거에 접종을 받았더라도 최신 변이에 대응할 수 있는 백신 접종이 필요하다.
이번 절기 코로나19 국가예방접종(NIP) 백신 중 하나인 한국화이자제약의 신규 코로나19 백신 코미나티®엘피에이트원프리필드시린지는 세계 주요 보건기구(WHO 등)가 활용을 권고한 LP.8.1 균주 백신이다. 최신 공개 라벨 3상 임상연구 결과에 따르면, 65세 이상 및 중증 코로나19로 진행될 수 있는 기저질환이 하나 이상 있는 18-64세 성인 모두에서 접종 14일 후, LP.8.1 중화 항체에 대한 역가가 백신 접종 전 대비 평균적으로 4배 이상 증가한 것을 확인했다. 특히 이번 백신은 프리필드시린지 제형으로, 약물이 사전에 시린지에 충전돼 있다.
송찬우 한국화이자제약 프라이머리케어(Primary Care) 사업부 부사장은 "화이자의 '코로나19 백신 접종 고사' 광고 캠페인이 65세 이상 고령자에게 코로나19의 위험성과 백신 접종의 필요성을 널리 알릴 수 있는 계기가 되길 바란다"며, "한국화이자제약은 국내 코로나19 예방 환경 조성을 위해 백신의 안정적인 공급은 물론, 접종 독려를 위한 홍보 자료 제공 등 다양한 활동을 통해 정부 및 지방자치단체와 지속적으로 협력하며 국민 건강 증진에 기여해 나갈 것"이라고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com