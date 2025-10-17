연휴 뒤 사라지지 않는 피로감, 혹시 '이것' 때문?

|
[스포츠조선 장종호 기자] 긴 연휴가 끝나면 누구나 하루이틀쯤은 늘어진다. 문제는 '며칠만 지나면 괜찮아지겠지' 하며 버텼는데도 피로감이 사라지지 않는 경우다. 잠을 충분히 자도 개운하지 않고, 가벼운 활동 뒤에 오히려 탈진이 심해지며, 업무나 학업의 집중력이 확연히 떨어진다면 단순한 명절 후유증을 넘어 만성피로증후군을 의심해 볼 필요가 있다.
고려대학교 안암병원 가정의학과 김양현 교수는 "연휴 직후의 피로는 대개 생활 리듬을 회복하면 개선되지만, 일정 기간이 지나도, 평소 생활에 지장을 줄 정도의 피로감이 이어지고 활동 후 악화, 비회복성 수면, 인지·자율신경 증상 같은 핵심 징후가 겹친다면 만성화의 신호로 볼 수 있다"며 "주간 햇빛 노출과 야간 인공 빛 차단으로 생체 리듬을 재정렬하고, 가벼운 운동은 활력을 회복하는데 도움이 될 수 있다"고 조언했다.
생활습관의 개선으로도 피로가 가시지 않거나 집중력 저하 등의 증상이 지속된다면 만성피로증후군의 여부를 확인하기 위해 의료기관을 방문하여 원인을 확인하는 것이 바람직하다. 빈혈, 갑상선 기능 이상, 간 기능, 신장 기능, 혈당, 비타민D, 철분 상태 등 기본 혈액검사를 통해 원인질환의 유무를 확인하는 것이 좋다. 더불어 수면장애, 우울, 불안, 약물 부작용 여부도 확인해볼 필요가 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|