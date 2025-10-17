연휴 뒤 사라지지 않는 피로감, 혹시 '이것' 때문?

기사입력 2025-10-17 12:21


연휴 뒤 사라지지 않는 피로감, 혹시 '이것' 때문?
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 긴 연휴가 끝나면 누구나 하루이틀쯤은 늘어진다. 문제는 '며칠만 지나면 괜찮아지겠지' 하며 버텼는데도 피로감이 사라지지 않는 경우다. 잠을 충분히 자도 개운하지 않고, 가벼운 활동 뒤에 오히려 탈진이 심해지며, 업무나 학업의 집중력이 확연히 떨어진다면 단순한 명절 후유증을 넘어 만성피로증후군을 의심해 볼 필요가 있다.

명절 후유증은 수면·식사 시간의 불규칙, 과음·과식, 장거리 이동과 가사 노동이 겹치며 생기는 일시적 컨디션 저하로 보통 일주일 안팎에 회복된다. 반면 만성피로증후군은 뚜렷한 원인 없이 피로가 6개월 이상 지속되고, 활동 후 오히려 증상이 악화되며, 자고 일어나도 상쾌하지 않은 수면이 반복되는 것이 특징이다. 일부에서는 어지럼, 심계항진, 기억력·집중력 저하가 동반되기도 한다.

연휴가 끝난 뒤, 수 일이 지나도록 컨디션의 '회복 곡선'이 보이지 않으면 자기 점검이 필요하다. 연휴 이전의 생활패턴으로 돌아갈 필요가 있다. 우선 수면을 바로잡는다. 평일과 주말의 취침·기상 시차를 줄이고 낮잠은 짧게 제한해 밤잠의 질을 지킨다. 욕심내서 무리한 운동을 지속하는 것도 금물이다.

고려대학교 안암병원 가정의학과 김양현 교수는 "연휴 직후의 피로는 대개 생활 리듬을 회복하면 개선되지만, 일정 기간이 지나도, 평소 생활에 지장을 줄 정도의 피로감이 이어지고 활동 후 악화, 비회복성 수면, 인지·자율신경 증상 같은 핵심 징후가 겹친다면 만성화의 신호로 볼 수 있다"며 "주간 햇빛 노출과 야간 인공 빛 차단으로 생체 리듬을 재정렬하고, 가벼운 운동은 활력을 회복하는데 도움이 될 수 있다"고 조언했다.

생활습관의 개선으로도 피로가 가시지 않거나 집중력 저하 등의 증상이 지속된다면 만성피로증후군의 여부를 확인하기 위해 의료기관을 방문하여 원인을 확인하는 것이 바람직하다. 빈혈, 갑상선 기능 이상, 간 기능, 신장 기능, 혈당, 비타민D, 철분 상태 등 기본 혈액검사를 통해 원인질환의 유무를 확인하는 것이 좋다. 더불어 수면장애, 우울, 불안, 약물 부작용 여부도 확인해볼 필요가 있다.

김양현 교수는 "장기간 이어지는 피로감이 만성피로증후군 일수도 있지만, 다른 질병의 원인으로 피로감이 지속되는 경우도 많다"고 설명하며 "피로감이 지속되는 경우에는 원인 질환 여부 감별 및 조기 발견을 위해 빠른 시간내에 적절한 검사를 할 수 있는 의료기관을 방문하는 것이 권장된다"고 당부했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


연휴 뒤 사라지지 않는 피로감, 혹시 '이것' 때문?
김양현 교수

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“엄정화, 정재형과 뜬금 결혼발표” 염원에도 열애설 안 터져..“베프 재형 요정”

2.

김재덕 실종됐나..장수원 “연락 안 돼. 착하고 좋은 형인데”

3.

'90세' 신구, 몰라보게 야윈 심부전증 투병 근황 "반가운 밝은 미소"[SC이슈]

4.

클라라, 결혼 6년 만에 파경.."사무엘 황과 8월 협의 이혼" [공식]

5.

'51세' 김병철 "동료 배우들도 유부남으로 오해" 고충 토로 ('미우새')

연예 많이본뉴스
1.

“엄정화, 정재형과 뜬금 결혼발표” 염원에도 열애설 안 터져..“베프 재형 요정”

2.

김재덕 실종됐나..장수원 “연락 안 돼. 착하고 좋은 형인데”

3.

'90세' 신구, 몰라보게 야윈 심부전증 투병 근황 "반가운 밝은 미소"[SC이슈]

4.

클라라, 결혼 6년 만에 파경.."사무엘 황과 8월 협의 이혼" [공식]

5.

'51세' 김병철 "동료 배우들도 유부남으로 오해" 고충 토로 ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

'76.5%의 확률' 한화의 삼성의 1차전, 이 한 줄로 요약된다...폰세와 디아즈의 전쟁

2.

이강인, 올해 아시아 최고 선수 등극. AFC 어워즈 올해의 국제선수상 영광

3.

오타니 3루타에 '대마신' 세이브! 김혜성 결장.. 日열도 대축제 → 다저스 월드시리즈 97.6%

4.

WS 1승 남았다! '글래스나우 5⅔이닝 1실점+오타니 3루타+사사키 세이브'...LAD 3-1 밀워키

5.

"신선한 충격→토트넘 1월 깜짝 복귀" 英 단독보도! 손흥민, MLS 오프시즌 유럽 임대 가능…베컴→앙리 이어 계약서 '단기 이적' 조항 포함

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.