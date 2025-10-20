뇌전이암, 항암제·방사선 치료 막는 이유 밝혀졌다

|
[스포츠조선 장종호 기자] 뇌로 전이된 암이 항암제와 방사선 치료에 잘 반응하지 않는 이유가 국내 연구진에 의해 밝혀졌다.
연구에 따르면 암세포가 사이토카인 IL26(인터루킨-26)과 CX3CL1신호 단백질을 분비해 항암제와 방사선에 맞서 버티도록 만든다.
실험 결과 IL26은 JAK-STAT3 경로를, CX3CL1은 AKT-mTOR 경로를 활성화시켜 암세포의 침투력과 생존력을 높였으며, 이에 따라 상피간엽이행(EMT)과 암줄기세포 특성이 강화되는 것으로 나타났다.
연구팀은 "이번 연구는 뇌전이암에서 암세포 자체가 아니라, 그 주변에서 암을 돕는 '조력 세포'가 치료 실패의 원인임을 밝혀낸 것이다"며 "IL26·CX3CL1 신호를 제어하면 뇌전이 폐암 환자의 치료 반응성을 크게 높일 수 있을 것이다"고 강조했다.
이번 연구 결과는 국제학술지 Experimental Hematology & Oncology(실험혈액학&종양학, IF13.5) 2025년 9월호에 게재됐으며 제1저자인 S. M. Abdus Salam 연구원이 수행했다.
또한 해당 논문은 생명과학 분야의 우수한 연구성과를 소개하는 포스텍 생물학연구정보센터(BRIC)의 '한국을 빛내는 사람들(한빛사)'에도 선정돼 국내 연구 역량을 세계에 알렸다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|