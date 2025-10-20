창립 70주년 '성장과 확장' 삼천리그룹의 새로운 약속, '나눔과 베풂' 통한 지속가능한 사랑받는 기업으로…

기사입력 2025-10-20


삼천리그룹이 창립 70주년 기념식을 열고 새로운 미래를 다짐했다.

[스포츠조선 정현석 기자]국내 대표 종합에너지기업 삼천리그룹이 지난 18일 인천광역시 인스파이어 아레나에서 창립 70주년 기념식을 열고 백년 기업으로의 도약을 향한 새로운 출발을 알렸다.

1955년 창립 이래 도시가스, 열, 전기 등 국민 생활에 밀접하게 맞닿은 필수 에너지 인프라를 안정적으로 공급해 온 삼천리그룹은 시대 변화에 발 맞춰 생활문화와 금융 영역으로 사업을 확장하며 대한민국을 대표하는 장수기업으로 굳게 자리매김했다.

기념식에서는 지난 70년간의 그룹 역사와 성과를 돌아보고 이를 가능하게 해준 임직원과 협력사에 감사의 뜻을 전하는 시상이 진행됐다.

그룹의 성장과 혁신을 이끈 직원에게는 '자랑스러운 삼천리인상'이, 경영철학 '3도9경(3道9經)'의 가치를 적극 실천한 직원에게는 '3도9경상'이, 오랜 기간 성실하게 근무해 온 직원에게는 '열정인상', 동반성장을 이뤄낸 협력사에는 '감사패'가 전달돼 함께 걸어온 소중한 여정에 대한 진심 어린 격려와 축하가 이어졌다.


삼천리그룹이 창립 70주년 기념식을 열고 새로운 미래를 다짐했다. 사진제공=삼천리
삼천리그룹은 올해 경영방침을 '다함께 나눔을'로 정하고, 사회적 책임 경영을 적극 실천하고 있다.

그 일환으로 이날 기념식에서는 특별성금 전달식도 진행됐다. 1975년부터 자매결연을 이어오고 있는 육군 제28사단과 2006년부터 인연을 맺고 있는 해병대 제2사단, 그리고 매년 크리스마스 시기에 임직원들이 소외계층 아동·청소년에게 따뜻한 크리스마스를 선사하는 '사랑나눔의 날' 활동을 이어온 6개 아동양육시설에 성금을 전달하며 지역사회와의 끈끈한 동행을 다시 한 번 확인했다.

또한 전 직원은 창립 70주년이라는 상징적인 이정표를 맞아 지난 세월 동안 이어온 경영철학을 되새기고 급변하는 환경 속에서도 유연하게 대응하며 미래 성장을 이끌겠다는 한마음 선언과 '나눔과 베풂으로 사랑받는 기업'으로 거듭나자는 다짐의 시간을 가졌다.


삼천리그룹 임직원이 창립 70주년 기념식에서 한마음 선언에 참여하고 있다. 사진제공=삼천리
삼천리그룹은 1955년 10월 1일 송은 유성연, 석원 이장균 두 선대회장이 설립한 삼천리연탄기업사로 거슬러 올라간다.


창립 이래 연속 흑자경영, 상장 이후 연속 배당으로 신뢰를 쌓아온 삼천리그룹은 현재 도시가스를 기반으로 한 집단에너지·발전사업, 에너지 솔루션 및 자원순환 사업 뿐 아니라, 외식, 자동차 딜러, 해외 외식 및 호텔 사업 등 일상의 품격을 더하는 생활문화 사업, 자산운용 및 벤처캐피탈 등 금융 부문으로 사업을 다각화하며 안정적인 성장을 이어가고 있다.

앞으로도 삼천리그룹은 모든 사업부문에서 균형과 내실 있는 성장을 추구하며, 지속가능한 미래를 만들어가는 기업, 신뢰받는 파트너, 따뜻한 공동체의 일원으로서 '사랑받는 기업'으로 나아가기 위해 전 임직원의 진심을 모아 최선을 다할 계획이다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

