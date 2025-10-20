경북도, 국내복귀 기업 투자 유치 촉진...설명회 개최

경상북도는 20일 구미 금오산호텔에서 해외에 사업장을 보유한 기업 관계자와 관계기관을 대상으로 '국내복귀기업 유치 설명회'를 개최했다.
이번 설명회는 미·중 무역 갈등, 글로벌 공급망 재편 등 급변하는 산업 환경 속에서 해외진출기업의 국내복귀 수요에 선제적으로 대응하고, 국내 복귀 지원정책과 인센티브를 적극적으로 홍보해 경북 지역으로의 투자유치를 유도하고자 마련됐다.
설명회에서는 코트라의 '2025 국내복귀 지원제도'안내, ㈜원익큐엔씨의 국내복귀 성공사례 발표, 한국산업단지공단의 '국내복귀 투자보조금 인센티브'설명, 참석기업 애로사항 청취 및 해결 방안 논의 등의 순으로 진행됐다.
경상북도는 지난 2021년 '해외진출기업의 국내복귀 지원에 관한 조례'를 제정했으며, 2024년 7월 조직 개편을 통해 산업단지 조성부터 투자유치, 기업 애로 해결까지 원스톱 지원체계를 구축했다.
그 결과, 경북도는 경기도를 제외하고 국내복귀기업이 전국에서 가장 많이 선정된 지자체로, 현재까지 26개 기업, 9,308억원의 투자와 1,127명의 신규 일자리를 창출했다.
또한, 2024년에는 산업통상부로부터 '국내복귀기업 유치 우수 지자체'로 선정되어 국무총리 표창을 받았으며, 이에 따라 2025년 국내 복귀 투자보조금 신청 시 국비 보조 비율 5% 추가 지원을 받게 되어 지방비 부담이 대폭 경감될 전망이다.
|