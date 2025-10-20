경북도, 국내복귀 기업 투자 유치 촉진...설명회 개최

기사입력 2025-10-20 15:31


경상북도는 20일 구미 금오산호텔에서 해외에 사업장을 보유한 기업 관계자와 관계기관을 대상으로 '국내복귀기업 유치 설명회'를 개최했다.

이번 설명회는 미·중 무역 갈등, 글로벌 공급망 재편 등 급변하는 산업 환경 속에서 해외진출기업의 국내복귀 수요에 선제적으로 대응하고, 국내 복귀 지원정책과 인센티브를 적극적으로 홍보해 경북 지역으로의 투자유치를 유도하고자 마련됐다.

이남억 경상북도 공항투자본부장의 주재로 진행된 이날 설명회는 산업통상부 해외투자과장, 코트라 국내복귀팀, 한국산업단지공단 관계자, 시군 담당 직원 등 국내복귀업무에 관련되는 관계기관과 자화전자(주) 등 10개 도내 기업, 40여 명의 관계자들이 참석해 국내복귀 지원 정책과 보조금 제도, 성공 사례를 공유했다.

설명회에서는 코트라의 '2025 국내복귀 지원제도'안내, ㈜원익큐엔씨의 국내복귀 성공사례 발표, 한국산업단지공단의 '국내복귀 투자보조금 인센티브'설명, 참석기업 애로사항 청취 및 해결 방안 논의 등의 순으로 진행됐다.

경상북도는 지난 2021년 '해외진출기업의 국내복귀 지원에 관한 조례'를 제정했으며, 2024년 7월 조직 개편을 통해 산업단지 조성부터 투자유치, 기업 애로 해결까지 원스톱 지원체계를 구축했다.

그 결과, 경북도는 경기도를 제외하고 국내복귀기업이 전국에서 가장 많이 선정된 지자체로, 현재까지 26개 기업, 9,308억원의 투자와 1,127명의 신규 일자리를 창출했다.

또한, 2024년에는 산업통상부로부터 '국내복귀기업 유치 우수 지자체'로 선정되어 국무총리 표창을 받았으며, 이에 따라 2025년 국내 복귀 투자보조금 신청 시 국비 보조 비율 5% 추가 지원을 받게 되어 지방비 부담이 대폭 경감될 전망이다.


경북도, 국내복귀 기업 투자 유치 촉진...설명회 개최
【 사진제공=경상북도】 국내복귀 기업유치 설명회 개최

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

바다X브라이언, 28년 묵힌 썸의 진실 폭로..."날 가지고 놀았냐"

2.

'27세에 입대' 로이킴 "해병대서 거지같은 일 겪었다, 어린 병장이 반말로 노래 시켜"

3.

신기루, '방귀 논란' 보도에 당혹..."여자 연예인 기사가 허구한 날"

4.

박수홍♥김다예, 딸 위해 성대한 돌잔치 준비...마이크 번쩍 "이게 DNA다"('행복해다홍')

5.

'56세' 엄정화 “외모가 1순위, 연하는 당연히 좋아”…현실 언니의 솔직 토크

연예 많이본뉴스
1.

바다X브라이언, 28년 묵힌 썸의 진실 폭로..."날 가지고 놀았냐"

2.

'27세에 입대' 로이킴 "해병대서 거지같은 일 겪었다, 어린 병장이 반말로 노래 시켜"

3.

신기루, '방귀 논란' 보도에 당혹..."여자 연예인 기사가 허구한 날"

4.

박수홍♥김다예, 딸 위해 성대한 돌잔치 준비...마이크 번쩍 "이게 DNA다"('행복해다홍')

5.

'56세' 엄정화 “외모가 1순위, 연하는 당연히 좋아”…현실 언니의 솔직 토크

스포츠 많이본뉴스
1.

'두산 차기 감독 확정이라더니' 조성환은 왜 최종 선택 못받았나[SC분석]

2.

"손흥민 AC 밀란 단기 임대" 大반전! 토트넘 까무러친다…"SON의 경험과 리더십 필요"→제2의 베컴 된다

3.

'회장님이 보고계셔' 복덩이 홈런에 '찬물' 끼얹은 54억 베테랑의 산책질주…PO 흐름이 뒤바뀐 순간 [PO포커스]

4.

'부러워 미칠 지경' 韓 선수는 대주자 대기하는데, 日 투수 3인방은 PS 씹어먹는 중. 수준 차이 가늠조차 안된다

5.

세계 최고 전술 분석가 인정 "토트넘, EPL 최강 듀오 손흥민-해리 케인에 의존했다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.