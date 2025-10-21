놀이기구 3번 탄 후 요로결석 배출?…"몸이 가볍다"

기사입력 2025-10-21 08:46


놀이기구 3번 탄 후 요로결석 배출?…"몸이 가볍다"
사진출처=유니버설 스튜디오 재팬

[스포츠조선 장종호 기자] 놀이공원 롤러코스터를 탄 뒤 요로결석이 배출됐다는 주장이 제기돼 화제다.

신민데일리 뉴스 등 외신들에 따르면 지난 13일 일본 유니버설 스튜디오 재팬을 찾은 중국인 관광객 왕 모씨는 SNS에 이같은 사연을 남겨 눈길을 끌고 있다.

평소 다발성 요로결석을 앓고 있었다는 그는 일본 여행 중 잦은 배뇨 증상을 겪으며 결석이 요관으로 이동한 것으로 추정했다. 그러나 일본의 공휴일로 인해 여러 병원에서 진료를 받지 못했고, 예정대로 유니버설 스튜디오를 방문했다.

그는 '플라잉 다이너소어(The Flying Dinosaur)'라는 롤러코스터를 세 차례 탑승한 뒤 화장실을 찾았는데, 그곳에서 작고 검은 돌 하나를 배출했다. 왕씨는 "쌀 속에 섞인 작은 돌 같았다. 배출된 후 모든 증상이 사라졌고 몸이 한결 가벼워졌다"고 주장했다.

왕씨는 과거 건강검진에서 5㎜ 이하의 작은 결석이 여러 개 있다는 진단을 받았으며, 의사로부터 물을 많이 마시고 줄넘기를 하라는 조언을 들은 바 있다. 그러나 롤러코스터가 결석 배출에 도움이 될 줄은 상상도 못했다고 전했다.

소식을 접한 광저우 의대병원 비뇨기과 리톈 박사는 "이는 단순한 우연일 가능성이 크다"고 선을 그었다.

리 박사는 "롤러코스터의 강한 진동과 자세 변화가 요관 중하부에 위치한 작은 결석을 자극했을 수는 있지만, 이는 일반적인 치료법이 될 수 없다"고 설명했다.

이어 그는 "결석의 크기와 위치에 따라 적절한 치료를 받아야 하며, 무리한 자극은 결석이 걸리거나 요로 점막을 손상시킬 수 있다"며 유사한 시도를 자제할 것을 당부했다.

네티즌들은 "웃기지만 무섭다", "의학적으로 검증된 건 아니니 따라 하지 말자", "결석 제거하려면 롤러코스터 타러 가야겠다" 등의 댓글을 게시하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


놀이기구 3번 탄 후 요로결석 배출?…"몸이 가볍다"
배출됐다고 주장하는 결석

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

170cm 아내가 내려다본 158cm 김병만...'역대급 키 차이' 결혼식 화제

2.

소유, 한국인이 승무원 찾은 죄?…"만취 아냐" 2차 입장에 폭로글 삭제[SC이슈]

3.

'44kg' 쯔양, 먹토 의혹에 화장실 6시간 참았다 "소리 들려주기도"

4.

양재웅, 병원 사망 환자 담당의사 구속…♥하니 결혼 어떻게 되나[종합]

5.

'서울대 출신' 황석정, 54년만에 터진 가족사..."엄마, 세상에서 제일 미워"

연예 많이본뉴스
1.

170cm 아내가 내려다본 158cm 김병만...'역대급 키 차이' 결혼식 화제

2.

소유, 한국인이 승무원 찾은 죄?…"만취 아냐" 2차 입장에 폭로글 삭제[SC이슈]

3.

'44kg' 쯔양, 먹토 의혹에 화장실 6시간 참았다 "소리 들려주기도"

4.

양재웅, 병원 사망 환자 담당의사 구속…♥하니 결혼 어떻게 되나[종합]

5.

'서울대 출신' 황석정, 54년만에 터진 가족사..."엄마, 세상에서 제일 미워"

스포츠 많이본뉴스
1.

"1분43초92" 불굴의 황선우,中쑨양의 亞기록을 8년만에 깼다! 亞선수 최초의 '43초대' 쾌거![부산전국체전]

2.

PO 첫 야간경기 불청객, '냉동고' 라팍, 66.7% 확률의 주요변수, 디아즈 후라도 류현진 초비상

3.

이제 갓 스물여덟, 모두가 외면했던 최연소 FA, LG만 땅을 칠 일일까..70억 오버페이? 2경기로 몸값 다했다

4.

'최고의 삼성' 킬러가 있는데…3전승? 162㎞ 압도? 문동주 활용법에 시리즈가 달렸다

5.

[오피셜]"푸스카스 수상자의 위엄" 美 홀린 손흥민의 美친 프리킥 골, MLS 올해의 골 후보 선정! 메시-부앙가와 '경합'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.