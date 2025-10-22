"임신 중 눈 색깔 바꿔 아이도 파란 눈" 주장에 네티즌들 "이래서 교육이 필요"

기사입력 2025-10-22 17:22


"임신 중 눈 색깔 바꿔 아이도 파란 눈" 주장에 네티즌들 "이래서 교육…
사진출처=엑스(X)

[스포츠조선 장종호 기자]러시아의 한 젊은 여성이 임신 중 눈 색깔을 바꾸는 시술을 받았다며, 자신의 아이가 그 눈 색깔을 유전 받을 것이라고 말해 SNS에서 논란을 일으켰다.

그녀는 유명 의학 팟캐스트에 출연해 임신 중 레이저 시술을 통해 갈색 눈의 멜라닌을 제거해 푸른 눈으로 바꾸었으며, 이로 인해 자신의 DNA가 자동으로 재배열되어 아이에게도 같은 눈 색깔이 유전될 것이라고 주장했다.

그녀는 "푸른 눈을 가진 딸을 낳고 싶었다"며 시술을 선택한 이유를 설명했다.

해당 발언에 대해 온라인에는 비판적인 반응들이 쏟아졌다.

네티즌들은 "나도 임신 전에 제모했으니 우리 애들은 털이 없겠네", "독일어를 배웠으니 우리 애들은 태어날 때부터 독일어를 알겠지", "이래서 교육이 필요한거다" 등의 비꼬는 댓글을 게시하고 있다.

사실 눈 색깔은 홍채에 들어 있는 멜라닌 색소의 양과 분포에 따라 결정된다.

멜라닌이 많으면 갈색 또는 흑갈색 눈, 반대로 적으면 푸른색, 회색, 녹색 눈이 된다.

눈 색깔을 바꾸는 대표적인 방법은 인공 홍채 삽입술, 레이저 홍채 색소 제거술, 그리고 최근 각막에 생체 적합 색소를 주입하는 케라토피그멘테이션(각막 문신) 등이 있다.


이 중 일부는 수분 만에 갈색 눈을 푸른 눈으로 바꿀 수 있을 정도로 빠르다. 하지만 이러한 시술은 DNA를 바꾸지 않으며, 태아에게 눈 색깔이 유전되는 것과는 무관하다. 전문가들은 해당 여성의 주장이 과학적으로 근거가 없다고 지적하고 있다.

또한 "각막 혼탁, 외상성 눈 손상, 선천적 홍채 결손 등으로 눈의 외관이 비정상적인 환자들에게 심미적 보정을 하기 위해 사용되어야 한다"면서 "미용 목적의 시술은 자칫 감염, 각막염, 각막 부종, 각막 혼탁, 시력 저하 또는 실명 위험, 색소 확산이나 변색 등 각종 부작용을 유발할 수 있다"고 경고했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

충주맨, '우즈' 패러디 영상 초대박에도.."그날 수당 13000원 받았다"

2.

소방차 김태형 아내 김경란, 오늘(22일) 별세..향년 62세

3.

'55세' 이세창, 안타까운 건강 상태....위, 피로 뒤범벅 "식도까지 타들어 가" ('스타건강랭킹')

4.

김광규♥김완선, 김국진♥강수지 잇는 '불청' 커플 노렸는데.."마음의 문 안 열어"

5.

[공식] AI 이정재에 당한 로맨스 스캠..소속사 "조사에 협조, 강경대응"

연예 많이본뉴스
1.

충주맨, '우즈' 패러디 영상 초대박에도.."그날 수당 13000원 받았다"

2.

소방차 김태형 아내 김경란, 오늘(22일) 별세..향년 62세

3.

'55세' 이세창, 안타까운 건강 상태....위, 피로 뒤범벅 "식도까지 타들어 가" ('스타건강랭킹')

4.

김광규♥김완선, 김국진♥강수지 잇는 '불청' 커플 노렸는데.."마음의 문 안 열어"

5.

[공식] AI 이정재에 당한 로맨스 스캠..소속사 "조사에 협조, 강경대응"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] '승짱'이 온다! 日 반응 뜨겁다 → 이승엽 전 두산 감독, 요미우리행 "한국의 영웅 이승엽, 거인 가을캠프 임시코치"

2.

사고의 연속→FA 대굴욕→화제의 결혼→가을 대폭발...이래서 결혼을 잘 해야 하는구나 [PO 현장]

3.

"가장의 무게? 아내가 더 크죠" 여전히 막내가 익숙한 남자, 26세 정철원의 '야구 없는 가을' [인터뷰]

4.

'정우주vs원태인' P04 정면충돌, 한화-삼성전 프로토 마감 임박!

5.

개막부터 대이변! 우승후보의 침몰 → '10년 리더' 트레이드 대가 치르나.. 충격 역배당 터졌다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.