전자담배 폭발, 40대 남성 숨져…"파편이 폐·심장 관통"

[스포츠조선 장종호 기자] 태국에서 전자담배 폭발로 40대 남성이 숨져 충격을 주고 있다. 이는 태국에서 전자담배로 인한 첫 공식 사망 사례로 확인됐다.
경찰에 따르면, 피해자의 입과 얼굴, 가슴, 왼손에 심각한 상처가 있었으며, 입과 손에는 화상으로 인한 그을음 자국이 확인됐다. 특히 왼손은 살점이 찢기고 금속 파편이 박혀 있었는데 경찰은 전자담배 폭발의 전형적인 흔적이라고 판단했다.
부검 보고서에 따르면, 피해자의 가슴에 박힌 세 개의 금속 조각은 전자담배의 부품으로 확인됐다. 배터리는 강력한 폭발을 일으켰고, 파편이 폐와 심장을 관통해 치명적인 내부 손상을 초래했다. 경찰은 "총상은 없었고, 전자담배의 파편만 있었다. 폐와 심장에 치명상을 입었다"고 밝혔다.
사고에 사용된 기기는 저품질 또는 개조된 배터리를 사용한 것으로 추정되며, 이는 중국산 전자담배 관련 사고에서 흔한 원인으로 지목되고 있다.
경찰은 "전자담배 배터리가 작지만 치명적이다. 예고 없이 폭발할 수 있다"면서 "한 모금의 흡연을 위해 생명을 걸지 마라"고 당부했다.
