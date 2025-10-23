전자담배 폭발, 40대 남성 숨져…"파편이 폐·심장 관통"

기사입력 2025-10-23 10:11


전자담배 폭발, 40대 남성 숨져…"파편이 폐·심장 관통"
시신에서 나온 전자담배 파편.  사진출처=언스플래쉬, 태국 경찰

[스포츠조선 장종호 기자] 태국에서 전자담배 폭발로 40대 남성이 숨져 충격을 주고 있다. 이는 태국에서 전자담배로 인한 첫 공식 사망 사례로 확인됐다.

채널7 등 현지 매체들에 따르면 지난 18일 태국 동북부 농부아람푸주 무엉 지역 수로에서 낚시를 하던 47세 남성이 숨진 채 발견됐다.

처음에는 타살 가능성이 제기됐지만, 부검 결과는 예상 밖이었다. 사인은 전자담배 배터리의 폭발이었다.

경찰에 따르면, 피해자의 입과 얼굴, 가슴, 왼손에 심각한 상처가 있었으며, 입과 손에는 화상으로 인한 그을음 자국이 확인됐다. 특히 왼손은 살점이 찢기고 금속 파편이 박혀 있었는데 경찰은 전자담배 폭발의 전형적인 흔적이라고 판단했다.

부검 보고서에 따르면, 피해자의 가슴에 박힌 세 개의 금속 조각은 전자담배의 부품으로 확인됐다. 배터리는 강력한 폭발을 일으켰고, 파편이 폐와 심장을 관통해 치명적인 내부 손상을 초래했다. 경찰은 "총상은 없었고, 전자담배의 파편만 있었다. 폐와 심장에 치명상을 입었다"고 밝혔다.

부검 결과 피해자는 폭발 직후 즉사한 것으로 결론났다.

사고에 사용된 기기는 저품질 또는 개조된 배터리를 사용한 것으로 추정되며, 이는 중국산 전자담배 관련 사고에서 흔한 원인으로 지목되고 있다.

경찰은 "전자담배 배터리가 작지만 치명적이다. 예고 없이 폭발할 수 있다"면서 "한 모금의 흡연을 위해 생명을 걸지 마라"고 당부했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'YG 양현석 고소' 박봄, 소속사도 통제불가…삭제한 고소장 재공개→반려견에 립스틱[SC이슈]

2.

김승수, 박세리에 "♥아기야 밥 먹었어?"…이영자도 놀란 '핑크빛 플러팅'

3.

예원, 10년만에 밝힌 '이태임 욕설사건' 내막 "그 일 없었다면 단명했을 것"

4.

김지선, '피어싱 중독' 둘째子 공개 "래퍼 '시바'로 활동 중, 속 많이 썩여"(순풍선우용여)

5.

'45세' 공효진, ♥케빈오와 태교 여행하나..배 내민 포즈에 '임신설'

연예 많이본뉴스
1.

'YG 양현석 고소' 박봄, 소속사도 통제불가…삭제한 고소장 재공개→반려견에 립스틱[SC이슈]

2.

김승수, 박세리에 "♥아기야 밥 먹었어?"…이영자도 놀란 '핑크빛 플러팅'

3.

예원, 10년만에 밝힌 '이태임 욕설사건' 내막 "그 일 없었다면 단명했을 것"

4.

김지선, '피어싱 중독' 둘째子 공개 "래퍼 '시바'로 활동 중, 속 많이 썩여"(순풍선우용여)

5.

'45세' 공효진, ♥케빈오와 태교 여행하나..배 내민 포즈에 '임신설'

스포츠 많이본뉴스
1.

이다현 울고, 강성형 웃었다...두 주먹 불끈 쥔 사령탑의 포효 [인천 현장]

2.

SSG 참사보다 더 큰 충격...왜 거기서 김서현이었고, 왜 직구 정면 승부였을까 [PO4 승부처]

3.

손흥민 초대박 반전! "케인과 합 맞추려 뮌헨 임대"→토트넘 무참히 버려지나…"마지막 월드컵에 올인"

4.

이 가을, 진짜영웅이 탄생했다, 탈락 위기 삼성 구한 김영웅의 연타석 3점 홈런포, 승부는 5차전으로[PO4]

5.

"그걸 치다니, 난 놈이다. 무조건 걸러야" 던질 데가 없다. 영웅에 의한, 영웅을 위한, 영웅의 드라마[PO4현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.