밀크티 마시려 2천만원짜리 황금 빨대 제작…"맛이 다른가?"

기사입력 2025-10-23 10:29


사진출처=더우인, 사우스차이나모닝포스트

[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 남성이 2000만원짜리 금 빨대를 분실했다가 되찾은 사례가 온라인에서 화제다.

이 빨대는 밀크티 마니아인 남성이 특별 제작한 것으로 알려졌다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 중국 저장성에 사는 서우씨는 밤에 전기 자전거를 타고 귀가하던 중 바지 주머니에 넣어둔 금 빨대를 잃어버렸다. 그는 1시간 동안 주변을 둘러봤지만 찾지 못했고, 결국 경찰에 도움을 요청했다.

현장에 도착한 경찰 2명은 빨대가 100g짜리 순금으로 제작된 고가의 물건이라는 사실에 놀라움을 감추지 못했다. 그는 9만 위안(약 1800만원)을 들여 빨대를 맞춤 제작했다고 말했다.

최근 한 달 사이 금값이 10% 이상 급등하면서 해당 빨대의 현재 가치는 10만 위안에 달한다.

경찰은 손전등을 들고 수색에 나섰고, 약 30분 후 맨홀에서 100미터 떨어진 인도에서 빨대를 발견했다.

안도한 서우씨는 "이제 아내가 나에게 무릎 꿇으라고 벌주진 않을 것"이라며 농담을 건넸다.

그는 지난 10년간 금을 꾸준히 구매해왔으며, 밀크티를 즐기기 위해 금 빨대 외에도 은 빨대도 갖고 있다고 밝혔다. 이번 사고로 빨대가 손상돼 이를 녹여 내년 여름에 새로 제작할 예정이라고도 했다.


아울러 앞으로는 주머니에 넣고 다니지 않겠다고 덧붙였다.

네티즌들은 "밀크티를 금 빨대로 마시면서도 전기 자전거를 탄다니 아이러니하다", "길에 빨대가 떨어져 있어도 금으로 만든 것이라 믿지 못해 줍지 않았을 것", "금 빨대로 마시면 맛이 달라질까?" 등의 반응을 보이고 있다.


장종호 기자 bellho@sportschosun.com

