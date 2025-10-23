이대혈액암병원, 세포·유전자 처리센터 개설…"난치성 혈액암 치료 옵션 강화"

기사입력 2025-10-23 17:48


[스포츠조선 장종호 기자] 이대혈액암병원(병원장 문영철)이 최근 'CAR-T 세포 치료'가 가능한 세포·유전자 처리센터를 개설하고 본격 운영에 나서면서 난치성 혈액암 환자들을 위한 치료 옵션을 한층 강화했다.

CAR-T(Chimeric Antigen Receptor T) 세포 치료는 환자의 면역세포인 T세포를 유전적으로 변형해 다시 환자에게 주입함으로써 암세포를 효과적으로 제거하는 면역세포 치료법이다. 기존 치료법에 반응하지 않거나 효과가 없는 환자에게 마지막 단계의 치료로 시행되며, 혈액암 중에서는 B세포 기원의 림프종이나 림프구성 백혈병, 다발골수종 등을 치료 대상으로 한다.

이대혈액암병원은 세포·유전자 처리센터를 안전하고 효과적으로 운영하기 위해 다학제 통합진료 시스템을 구축하고, 감염내과·신경과·중환자실 의료진이 치료 과정에서 발생할 수 있는 다양한 부작용과 응급 상황에 신속하게 대응하고 있다.

특히 CAR-T 세포 치료는 염증 반응, 신경학적 독성, 사이토카인 방출 증후군 등 부작용 관리가 중요한 만큼, 이대혈액암병원 세포·유전자 처리센터는 철저한 프로토콜과 안전 시스템을 마련해 환자의 안전을 최우선으로 고려하고 있다. 또한 전담간호사가 치료의 모든 과정에 참여해 환자의 궁금증을 해소하고 치료 여정을 함께하고 있다.

김수경 세포·유전자 처리센터장(진단검사의학과)은 "세포·유전자 처리센터의 자체 운영을 통해 기존 치료법에 반응하지 않는 난치성 혈액암 환자들에게 안전하고 최고의 품질을 가진 세포치료제를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

문영철 이대혈액암병원장(혈액내과)은 "다년간의 혈액암 치료, 조혈모세포 이식 등 풍부한 임상 경험을 갖춘 전문 의료진으로 구성된 세포·유전자 처리센터는 환자 개개인에게 최적화된 맞춤 치료를 제공할 수 있다"며 "차세대 세포치료제 개발은 물론 신약 연구에도 적극적으로 참여해 미래형 혈액암 치료법의 발전을 선도하겠다"고 밝혔다.

한편 이대혈액암병원은 지난 16일 이대목동병원(병원장 김한수) 본관 지하 1층에서 유경하 이화의료원장, 김한수 이대목동병원장, 문영철 이대혈액암병원장,
김수경 세포·유전자 처리센터장 등 병원 관계자들과 외빈들이 참석한 가운데 세포·유전자 처리센터 개설 기념식을 열었다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


이대혈액암병원, 세포·유전자 처리센터 개설…"난치성 혈액암 치료 옵션 강…
이대혈액암병원이 최근 'CAR-T 세포 치료'가 가능한 세포·유전자 처리센터를 개설하고 본격 운영에 나섰다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'강철부대W' 곽선희, ♥동성연인과 결혼 한달 앞두고 양가 허락받았다 "사실상 통보"

2.

'64세' 최화정, 이서진과 사귈 뻔했던 과거 고백 "윤여정이 사귀라 했는데…"

3.

'반신마비 손자 간병' 김영옥, 87세 나이에도.."아직 나만을 위해 살 수 없어"

4.

'금 투자 성공' 김구라, 주식도 대박났다.."삼성전자 100% 올라" (그리구라)

5.

'복면가왕', 10년만 막 내린다 "내년 하반기 시즌제로 전환" [공식]

연예 많이본뉴스
1.

'강철부대W' 곽선희, ♥동성연인과 결혼 한달 앞두고 양가 허락받았다 "사실상 통보"

2.

'64세' 최화정, 이서진과 사귈 뻔했던 과거 고백 "윤여정이 사귀라 했는데…"

3.

'반신마비 손자 간병' 김영옥, 87세 나이에도.."아직 나만을 위해 살 수 없어"

4.

'금 투자 성공' 김구라, 주식도 대박났다.."삼성전자 100% 올라" (그리구라)

5.

'복면가왕', 10년만 막 내린다 "내년 하반기 시즌제로 전환" [공식]

스포츠 많이본뉴스
1.

김원형 두산 감독, 공식 취임 → "작전 스몰볼 보다 선수들에게 맡기겠다" [인터뷰 전문]

2.

감독하다 코치하는 게 뭐 어떤가...두산 수석행 홍원기 "유니폼 입는 자체로 행복. 감독님 잘 모시겠다"

3.

슈어저-크로셰 길러냈다지만, SF가 대학팀인가? 빅리그 최초 '대학→ML 감독' 직행...이정후에 미칠 영향

4.

'K리그1 준우승→K리그1 승격' 천재 윤정환 초유의 대업 '눈앞'…이르면 26일 K리그2 우승 레이스도 끝난다

5.

손흥민, 겨울엔 미국 떠나 유럽서? '베컴룰'를 앞세워 단기 임대 '가능성'...AC밀란-바이에른 뮌헨 '러브콜'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.