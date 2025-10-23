가천대 길병원 '중증응급·외상·소아' 분야, 비상진료 기여도 평가' 3회…

[스포츠조선 장종호 기자] 가천대 길병원(병원장 김우경)은 보건복지부가 최근 발표한 '비상진료 기여도 평가'에서 권역응급의료센터, 권역외상센터, 소아전문응급의료센터 3개 분야에서 모두 최고 등급을 획득했다고 23일 밝혔다.
권역응급의료센터에 대한 평가에서는 응급실과 배후진료 수용력을 중심으로 중증응급환자 수용·진료 실적 및 분담률, 순환당직 운영실적 등을 평가했다. 권역외상센터에서는 외상센터 수용 및 최종치료 제공 현황을 중점으로 평가했다. 소아전문응급의료센터는 소아응급환자 수용 및 배후진료 제공 등에 대한 기여도가 평가대상이었다.
인천권역책임의료기관으로서 권역응급의료센터, 권역외상센터, 소아전문응급의료센터를 운영하고 있는 가천대 길병원은 도서지역을 포함한 인천, 서해안, 인근 지역 등 수도권의 관문으로서 중증 환자 수용과 치료 등에 있어 핵심 역할을 수행하고 있다.
김우경 가천대 길병원장은 "인천을 대표하는 권역책임의료기관으로서 중증응급환자 수용, 진료 등에서 전국 최고의 체계를 지속적으로 유지하고 지역 내 진료협력병원 및 유관기관들과의 긴밀한 네트워크로 환자들이 안심하고 치료받을 수 있는 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.
