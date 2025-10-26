김안과병원 김용란 대표원장, '눈 건강 증진 기여' 보건복지부장관 표창 수상

기사입력 2025-10-26 11:18


[스포츠조선 장종호 기자] 건양의료재단 김안과병원 김용란 대표원장이 지난 23일 서울 송파여성문화회관 대강당에서 열린 제55회 눈의 날 기념식에서 보건복지부 장관 표창을 수상했다.

이번 표창은 세계보건기구(WHO)가 지정한 '세계 눈의 날'을 기념해 눈 건강 증진 및 실명 예방에 공헌한 기관 및 개인을 발굴해 수여하는 상으로, 김용란 대표원장은 다년간의 사회공헌활동을 통해 국민 눈 건강 향상과 안과 보건의료 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

김용란 대표원장은 지속적인 무료 안과검진과 개안수술 지원, 눈 건강 강좌, 캠페인 활동 및 해외 의료봉사 진행, 안과 심포지엄 개최 등 다양한 활동을 통해 지역사회와 국민의 눈 건강 증진뿐만 아니라 지역 공공의료 발전에 크게 이바지해왔다.

2003년 부설 명곡안연구소를 설립해 난치성 안질환 연구와 임상실험으로 안과학의 학문적 발전에 기여하고 있으며, 2022년 '명곡임상의학상'을 제정하여 안과분야의 전문화와 임상의학 발전에 기여한 의학자를 시상함으로써 국내 안과 임상의학 발전을 지원하고 있다.

1998년부터 '해피eye 캠페인'을 통해 무료 안과검진, 개안수술 지원 등 실명예방 활동을 꾸준히 이어오고 있으며, 시각장애인 인식개선을 위한 '김안과병원배 시각장애인 골프대회'를 2009년부터 매년 개최하고 있다. 또한, 2024년부터는 대한민국의 초고령사회 진입에 발맞춰 '정기적 안과 검진으로 평생 눈 건강 준비하세요'라는 메시지를 담은 '해피eye 해피life' 3개년 캠페인을 통해 국민 눈 건강 인식 개선에 앞장서고 있다.

국제적으로도 2007년부터 캄보디아, 몽골 등지에서 의료봉사를 이어오며 의료 나눔 실천에 앞장섰고 현재까지 외래 진료 누적 4만 7000여건, 수술 누적 3151건을 기록했다. 또한 KOICA 및 캄보디아 보건부와 협력해 국립 앙두엉안과병원 설립에 참여하는 등 글로벌 보건의료 발전에도 기여했다.

김안과병원 김용란 대표원장은 "이번 수상은 김안과병원 전 구성원이 국민의 눈 건강을 위해 함께 노력해온 결과라고 생각한다"며 "앞으로도 김안과병원은 연구와 진료, 사회공헌 활동을 통해 안과학 발전과 국민의 눈 건강 증진을 위한 안과전문병원으로서의 소임을 다하겠다"고 밝혔다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


김안과병원 김용란 대표원장, '눈 건강 증진 기여' 보건복지부장관 표창 …
제55회 눈의 날 기념식에서 김안과병원 김용란 대표원장(앞줄 우측에서 두번째)이 보건복지부장관 표창을 수상했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'63세' 김장훈, 4세 연하 이영자에 거절당했다 "15년째 솔로"[SC리뷰]

2.

“잠실이다!” ‘19년 만’ 한화 한국시리즈 진출에 조인성·박보영도 환호[SC이슈]

3.

'42세' 한혜진, 전 남친 '연하남' 소환..."9살 연하까지는 연애 가능" ('누난 내게 여자야')

4.

"저 한국어 못해요"…조나단, 수직하락 한국어 능력에 시청자들까지 혼돈의 도가니(런닝맨)

5.

쇄골 드러낸 실크 슬립+단발 고혹미로 시선 사로잡은 송혜교 [SCin스타]

연예 많이본뉴스
1.

'63세' 김장훈, 4세 연하 이영자에 거절당했다 "15년째 솔로"[SC리뷰]

2.

“잠실이다!” ‘19년 만’ 한화 한국시리즈 진출에 조인성·박보영도 환호[SC이슈]

3.

'42세' 한혜진, 전 남친 '연하남' 소환..."9살 연하까지는 연애 가능" ('누난 내게 여자야')

4.

"저 한국어 못해요"…조나단, 수직하락 한국어 능력에 시청자들까지 혼돈의 도가니(런닝맨)

5.

쇄골 드러낸 실크 슬립+단발 고혹미로 시선 사로잡은 송혜교 [SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

160km 강속구, 낮 경기, LG 무뎌진 감각...문동주가 사고 치면, 한화 대반전 업셋 가능해진다

2.

가을야구는 하늘과 땅 차이...베일에 가려진 톨허스트, 인생 역전 드라마 마침표 찍나

3.

"거친 플레이도 좋지만, 이건 아니지" 19분 만에 멈춘 '코리안 더비'…카스트로프 퇴장→'첫 풀타임' 김민재 최고 평점, 뮌헨 3-0 완승

4.

6년 공들인 KIA 1라운더, 100억 최대어 대안 되나…감독은 일찍이 "1000개 쳐라" 주문했다

5.

"인간이 아닙니다" 1000골 고지까지 단 50골…명불허전 호날두, 4경기 연속골→950호골 '쾅'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.