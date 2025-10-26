'격변의 비시즌' 보낸 현대건설, 흥국→정관장 연파하며 '반전' 2연승 …

|
[수원=스포츠조선 김영록 기자] 주축 선수들이 대거 떠났다. 외국인 선수들의 컨디션도 썩 만족스럽지 않다.
시즌초 여자배구 순위싸움은 혼돈 그 자체다. 7개팀이 모두 1승씩을 따내며 물고 물리는 양상. 이 와중에 현대건설은 유일하게 2전 전승을 기록, 리그 1위로 올라섰다.
예상하기 힘든 결과다. 현대건설은 비시즌 전력 유출이 가장 많았던 팀이다.
경기전 만난 강성형 감독은 "선수들 컨디션은 차차 올라올 거라고 본다. (부상 후유증이 있는)카리 역시 점점 올라올 거고, 양효진은 컨디션보다는 부상 관리가 핵심"이라고 돌아봤다. 이어 "다들 1승씩 나눠가지는 분위기라 올시즌도 재미있을 것 같다"고 했다.
기준 기록 600블로킹에 1개를 남겨뒀던 김희진은 이날 블로킹을 추가하며 통산 8번째 대기록을 달성했다. 이에 대해 강성형 감독은 "홈에서 하려고 아껴놨었네"라며 웃은 뒤 "훈련도 열심히 하고, 요즘 봐선 확실히 컨디션이 올라오는 느낌"이라며 합격점을 줬다.
이날 경기에선 양팀의 치열한 디그 싸움이 돋보였다.
1세트는 현대건설이 먼저 따냈다. 세트 중반까지 16-14로 우위를 이어가던 현대건설은 정지윤과 나현수, 양효진이 잇따라 공격을 성공시키며 23-18로 차이를 벌렸고, 김다인이 연속 서브에이스를 터뜨려 1세트를 따냈다.
하지만 현대건설은 카리가 3세트에만 홀로 11득점을 올리며 팀 공격을 주도했다. 이선우와 자네테를 앞세운 정관장의 추격에 한때 19-20으로 역전을 허용했지만, 양효진의 속공과 한미르의 서브에이스, 카리-정지윤의 이딴 공격이 코트에 꽂히며 뒤집기 승리를 따냈다.
기세가 오른 현대건설은 4세트에도 13-8, 19-14로 무난한 리드를 지킨 끝에 결국 경기를 마무리지었다.
수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com