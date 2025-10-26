정혜영, 션♥에 유일한 불만 "주방 일 아예 안 해, 아들은 그러지 말길"

최종수정 2025-10-26 18:23

[스포츠조선 이게은기자] 배우 정혜영이 남편 가수 션에게 한 가지 아쉬운 점을 언급했다.

26일 '션과 함께' 채널에는 '결혼 21년차 부부의 독특한 결혼기념일 선물과 이벤트'라는 영상이 게재됐다.

션과 정혜영은 노숙자, 독거 노인 등에게 점심 식사를 무료로 제공하는 봉사를 했다.

정혜영은 빠른 손놀림으로 식재료를 준비하며 "남편은 요리를 아예 안 한다. 주방 일은 아예 안 한다. 짜장 라면을 만들거나 고기 굽는 거나 하지 요리는 하나도 못 한다"라고 말했다. 이 시간 션은 힘쓰는 일에 집중하고 있었다.

정혜영은 "션 님이 요리 안 하는 것에 대해 불만은 없으셨나"라는 질문에 "대신 설거지 잘한다"라면서도 "요즘에는 요리하는 남자가 멋있다"라고 말했다. 이어 "그래서 저는 아들들에게 요리를 시킨다. 결혼해서 아내에게 맛있는 걸 해주길 바란다. 며느리가 요리를 못 해도 상관없을 것 같다. 아들이 해주면 된다. 못하면 사 먹어도 되고 괜찮다. 서로 잘했으면 좋겠다"라고 덧붙였다.


이처럼 지금은 요리 금손인 정혜영이지만 결혼 전까지는 요리를 전혀 할 줄 몰랐다고. 정혜영은 "넷째를 가지고 난 후에도 요리학원에 계속 다녔다"라며 가족을 위해 약 14년간 요리를 배웠다고 전했다. 밥도 직접 솥밥으로 만든다고. 정혜영은 "신혼 때부터 집에 전기밥솥이 없다. 솥밥이 맛있다는 걸 어릴 때 알고 매일 남편에게 해줘야겠다고 생각했다. 근데 오히려 어렵지 않다. 15분밖에 안 걸린다"라고 말했다.

한편 션과 정혜영은 2004년 결혼했으며 슬하에 2남 2녀를 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com

