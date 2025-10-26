'이상해 며느리' 김윤지, 사촌 강지영과 드디어 만났다..다이어트 제품 선물

[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 배우 김윤지가 사촌동생인 카라 출신 배우 강지영과 추석 명절에 만났다.

24일 김윤지의 유튜브 채널에는 '연휴 내내 먹고도 47kg 유지한 비결'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 김윤지가 추석 명절, 육아를 하며 가족들과 시간을 보내는 모습이 담겼다.


이때 김윤지는 사촌동생인 강지영과 중식당에서 만나 오붓하게 식사를 즐겨 눈길을 끌었다.

김윤지는 "드디어 모였다"면서 강지영에게 다이어트에 도움이 되는 제품을 선물하기도 했다. 커트머리의 강지영은 여전히 상큼발랄한 미모를 자랑해 시선을 모았다.

한편 김윤지는 2021년 개그맨 이상해, 국악인 김영인 부부의 아들과 결혼했으며 지난해 딸을 출산했다. NS윤지라는 예명으로 가수 데뷔했던 김윤지는 현재는 배우로 활동하고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

