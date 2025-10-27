초강력 자석 100개 삼킨 13세 소년 목숨 잃을 뻔…판매 금지에도 '테무'에서 구입

기사입력 2025-10-27 14:37


초강력 자석 100개 삼킨 13세 소년 목숨 잃을 뻔…판매 금지에도 '테…
사진출처=뉴질랜드 의학 저널

[스포츠조선 장종호 기자] 13세 소년이 초강력 네오디뮴 자석 약 100개를 삼킨 뒤 장기 괴사 증세를 보여 장 일부를 절제하는 대수술을 받았다.

네오디뮴-철-붕소로 만들어진 이 자석은 일반 냉장고 자석보다 최대 30배 강한 자기력을 지니며, 장기 내에서 서로 붙을 경우 조직을 찢거나 눌러 손상시킬 수 있다.

뉴질랜드 타우랑가 병원 의료진은 최근 이같은 내용의 임상사례를 학술지 '뉴질랜드 의학 저널(New Zealand Medical Journal)'에 게재했다.

내용을 보면 타우랑가시에 거주하는 13세 소년은 복통 증세로 타우랑가 병원에 입원했다.

복부 엑스레이 검사 결과, 자석들이 자기력에 의해 서로 붙어 장기 내 여러 부위에 선형으로 분포되어 있었고, 이로 인해 소장과 대장의 일부인 맹장에 괴사(조직 사멸)가 발생했다.

소년은 의료진에게 약 1주일 전 5x2㎜ 크기의 고자력 네오디뮴 자석 80~100개를 삼켰다고 말했다. 해당 자석은 온라인 쇼핑 플랫폼 '테무(Temu)'에서 구매한 것으로 전해진다.

의료진은 자석 제거와 함께 괴사 부위의 장을 절제하는 수술을 진행했고, 소년은 8일간의 치료 후 퇴원했다. 수술 날짜는 공개되지 않았다.

논문을 공동 집필한 의료진은 "이번 사례는 자석 삼킴의 위험성과 함께 아동·청소년이 온라인 쇼핑몰에서 쉽게 위험한 제품에 접근할 수 있다는 점을 경고한다"고 밝혔다.


다수의 자석을 삼키면 장기 내에서 서로 붙으며 압박 괴사, 천공, 폐색, 누공, 패혈증 등의 심각한 합병증을 유발할 수 있으며, 대부분 수술이 필요하다. 수술 후에도 장 유착으로 인한 폐색, 복부 탈장, 만성 통증 등의 장기적 문제가 발생할 수 있다고 경고했다.

한편, 뉴질랜드는 2013년 어린이의 자석 삼킴 사고가 잇따르자 고자력 소형 자석의 판매를 금지한 바 있다. 하지만 해당 제품이 여전히 온라인에서 쉽게 구매 가능하다고 외신들은 지적했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[단독]13년만 부활 '대학가요제' PD "故 신해철 자녀, '그대에게' 무대 부른 이유는…"(인터뷰)

2.

유준상, 공연 중 칼 맞았다 "마취 없이 봉합수술 후 무대 복귀"[SC리뷰]

3.

[SC현장] "일과 ♥ 놓치지 않아"…'연상' 한혜진·황우슬혜→'연하' 장우영, 도파민 가득한 '누내여'로 뭉쳤다(종합)

4.

이천수♥심하은, ‘영재 딸’에 ‘축구천재’ 子까지..자식농사 대박 "시父가 우리집 구단주"

5.

손담비♥이규혁, '월세 1천만원' 신혼집 떠난다 "곧 이사"

연예 많이본뉴스
1.

[단독]13년만 부활 '대학가요제' PD "故 신해철 자녀, '그대에게' 무대 부른 이유는…"(인터뷰)

2.

유준상, 공연 중 칼 맞았다 "마취 없이 봉합수술 후 무대 복귀"[SC리뷰]

3.

[SC현장] "일과 ♥ 놓치지 않아"…'연상' 한혜진·황우슬혜→'연하' 장우영, 도파민 가득한 '누내여'로 뭉쳤다(종합)

4.

이천수♥심하은, ‘영재 딸’에 ‘축구천재’ 子까지..자식농사 대박 "시父가 우리집 구단주"

5.

손담비♥이규혁, '월세 1천만원' 신혼집 떠난다 "곧 이사"

스포츠 많이본뉴스
1.

다들 끝났다 했다, 보란듯이 부활했다...이게 41세 '살아있는 전설'의 클래스, 다저스도 벌벌 떠나

2.

치리노스 대변수, 위기의 한화를 살려준 마지막 한줄기 빛이 될 것인가

3.

'이우진 드래프트'인줄 알았는데...한국전력의 반전 선택, '제2의 허수봉' 고졸 신인 방강호 품었다 [외발산동 현장]

4.

문동주 선발에 한화는 잘치는데... 24일 휴식 걱정 속 8대2 승리. 박해민의 한줄평 "LG의 야구를 잘 보여준 1차전이 아니었나."[잠실 코멘트]

5.

1차전부터 터졌는데 오른손 3명은 무안타라니... 류현진에게 쳐야 우승이 가까워진다[KS2 포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.