대한위암학회 신임 회장에 한림대성심병원 장대영 교수…"치료 혁신·연구 협…

대한위암학회 신임 회장에 한림대성심병원 장대영 교수…"치료 혁신·연구 협력 강화"

기사입력 2025-10-28 10:58


[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교성심병원 혈액종양내과 장대영 교수가 9월 26일 열린 '2025 대한위암학회 국제학술대회(KINGCA WEEK)'에서 국내 위암 분야 최대 규모 학회인 대한위암학회 제21대 회장으로 선출됐다.

대한위암학회는 1996년 창립된 이후 국내 위암 진료 표준화와 연구를 이끌어온 국내 최대 규모의 다학제 학술단체다. 국내에서 1999년과 2011년 두 차례 국제위암학회(IGCC)를 성공적으로 개최하며 세계 학계에서 입지를 다졌고, 2014년부터는 매년 국제학술대회(KINGCA Week)를 개최하고 있다.

학회 공식 학술지 'Journal of Gastric Cancer(JGC)'는 2017년 SCIE, 2024년 MEDLINE에 등재되며 국제적 학술지로 인정받았다. 현재는 대한복강경위장관연구회(KLASS) 등 산하 4개 연구회를 중심으로 위암 진료 가이드라인과 연구를 주도하고 있다.

장대영 교수는 국내 위암 분야의 대표적 권위자로 꼽힌다.

위암·대장암·췌장암 등 다수의 소화기암의 항암치료 및 재발 방지 임상연구를 주도했으며, 국내 위암·유방암 환자 전수조사를 통해 실사용증거(RWE)를 성공적으로 구축하는 성과를 내기도 했다. 위암 임상진료지침 집필위원장을 맡아 위암 표준진료권고안과 치료 가이드라인 제작에 참여하는 등 환자 맞춤형 치료법 개발에도 힘써왔다.

또한 대한임상시험센터협의회 회장, 대한항암요법연구회 회장, 건강보험심사평가원 암질환심의위원, 대한암학회 건강보험정책위원장 등을 역임하며 국내 항암 연구 역량을 글로벌 수준으로 끌어올리는 데 기여했다.

장대영 교수는 "대한위암학회는 우리나라 위암 진료와 연구의 기준을 제시해온 학회로, 세계적으로도 주목받는 위암 학술단체"라며 "앞으로 환자 중심의 치료 혁신과 연구 협력을 더욱 강화해 위암 환자들이 더 나은 치료를 받을 수 있도록 회장으로서 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


장대영 교수

