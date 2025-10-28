더에프, 유튜버 '창박골'의 말라위 축구팀 '치주물루 UTD' 공식 후원

최종수정 2025-10-28 15:11

한국 축구 문화와 시스템을 아프리카로… 축구 통한 글로벌 상생 행보


더에프, 유튜버 '창박골'의 말라위 축구팀 '치주물루 UTD' 공식 후원
축구종합상사 더에프(대표 김태륭)는 아프리카 말라위의 축구팀 치주물루 유나이티드(Chijumululu United, 이하 치주물루 UTD)와 공식 후원 계약을 체결했다고 밝혔다.

치주물루 UTD는 축구 유튜버 '창박골' 이동훈 씨가 구단주로 운영하는 팀으로, 열악한 환경 속에서도 축구의 꿈을 이어가는 도전 스토리로 많은 팬들의 감동을 얻고 있다. 이동훈 구단주는 후원사 유치 및 유니폼 판매 등을 통해 팀 재정을 마련하며 지속 가능한 구단 운영을 위해 노력하고 있다.

더에프는 이러한 의미 있는 행보에 공감해 이번 후원을 결정했다. 서울 영등포를 기반으로 '더에프필드'와 '더에프 아카데미'를 운영하며 서울 서남권 축구 문화의 중심 역할을 하고 있는 더에프는 이번 협약을 통해 국내를 넘어 해외 축구 저변 확대에도 기여할 계획이다.

더에프는 이미 한국 디비전 리그의 모범 구단으로 꼽히는 양천 TNT FC의 공식 후원사로 활발히 활동하고 있으며, 유소년 축구부터 사회인, 프로까지 아우르는 통합 축구 산업 생태계 구축에 힘쓰고 있다.

특히 더에프는 올해 국민체육진흥공단이 주관하고 와이앤아처가 운영하는 스포츠 액셀러레이팅 프로그램 '아처스 히어로 시즌 9'에 선정되며, 축구 산업 내 성장 잠재력과 전문성을 공식적으로 인정받았다.

김태륭 더에프 대표는 "작년부터 '창박골' 채널의 콘텐츠를 꾸준히 지켜봐 왔고, 이동훈 구단주의 진정성 있는 활동에 깊은 인상을 받았다"며 "후원 제안을 받자마자 망설임 없이 동행을 결정했다"고 밝혔다. 이어 "치주물루 UTD 선수들이 더 나은 환경에서 꿈을 펼칠 수 있도록 돕게 되어 기쁘다"며 "이번 협력을 계기로 양측이 서로 긍정적인 시너지를 창출할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

이번 후원은 단순한 재정 지원을 넘어, 한국의 선진 축구 시스템과 문화가 아프리카 현지로 전파되는 계기가 될 전망이다. 더에프와 치주물루 UTD의 이번 협력은 축구를 매개로 대한민국과 아프리카를 잇는 상생 모델로 평가받으며, 축구계 안팎의 관심이 집중되고 있다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 전원주, 결혼정보회사 가입..."연상 보다는 연하가 좋아"

2.

16세 故김우중 회장 가사도우미→연매출 478억 박미희 김치명장…눈부신 인생 비결(이웃집백만장자)

3.

'정신과 의사' 오진승, "오은영=고모" 해명에도 여론 싸늘…"예능 아닌 사기"

4.

비비, ‘비키니 셀카’로 SNS 난리…자유분방 끝판왕[SCin스타]

5.

박영규, 윤정수♥원진서 주례 부탁 거절 "4혼인데 어떻게 봐, 결혼 망칠 일 있냐!"(배달왔수다)

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 전원주, 결혼정보회사 가입..."연상 보다는 연하가 좋아"

2.

16세 故김우중 회장 가사도우미→연매출 478억 박미희 김치명장…눈부신 인생 비결(이웃집백만장자)

3.

'정신과 의사' 오진승, "오은영=고모" 해명에도 여론 싸늘…"예능 아닌 사기"

4.

비비, ‘비키니 셀카’로 SNS 난리…자유분방 끝판왕[SCin스타]

5.

박영규, 윤정수♥원진서 주례 부탁 거절 "4혼인데 어떻게 봐, 결혼 망칠 일 있냐!"(배달왔수다)

스포츠 많이본뉴스
1.

'사람이 아니다' 오타니 미쳤다...7회 극적 동점포, WS 한 경기 멀티 홈런 '대폭발'

2.

'벌써 4안타-2홈런-3타점-3득점' 오타니 LA를 홀리다, 다저스 PS 역사 바꿨다...LAD 5-5 TOR[7회]

3.

"韓 기회 줘서 고맙다" KIA에 진심이었던 외국인, 결별인가 재계약인가…원점에서 시작한다

4.

4일밖에 못 쉰 괴물 vs 갑자기 3차전 나오는 특급 좌완...한화 이기면 반전 시작, LG 이기면 사실상 시리즈 끝

5.

근육 파열 피한 SK 절대 에이스 자밀 워니. 28일 삼성전 결장 확정

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.