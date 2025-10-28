원전 사고 현장서 푸른 털 유기견 포착…"1주일 동안 무슨 일이?"

기사입력 2025-10-28 15:22


원전 사고 현장서 푸른 털 유기견 포착…"1주일 동안 무슨 일이?"
사진출처=Dogs of Chernobyl 인스타그램

[스포츠조선 장종호 기자] 우크라이나 체르노빌 원전 사고 현장에서 푸른색 털을 가진 유기견들이 포착돼 유전자 돌연변이 가능성이 제기됐다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 이들을 처음 목격한 비영리단체 'Dogs of Chernobyl(체르노빌의 개들)'은 SNS에 관련 영상을 공개하며 "지난주까지만 해도 털이 파랗지 않았다. 현재 원인을 파악하기 위해 개체 포획을 시도 중"이라고 밝혔다.

이 단체는 2017년부터 18제곱마일(약 47㎢, 여의도의 약 16배) 규모의 '체르노빌 배제구역(Exclusion Zone)' 내에서 약 700마리의 유기견을 돌보며 중성화 작업을 하고 있다.

유기견들은 1986년 원전 폭발 당시 주민들이 급히 대피하면서 남겨진 반려견들의 후손이다.

단체 측은 "푸른 털은 화학물질에 의한 외부 오염일 가능성이 높다"며 "다행히 개들은 매우 활발하고 건강한 상태"라고 전했다.

이에 앞서 관련 연구가 발표된 바 있다.

2023년 미국 컬럼비아대학교 환경보건학자 노먼 J. 클레이먼 박사 연구팀은 체르노빌 유기견의 유전적 특성을 분석한 결과, 이들이 방사능과 중금속, 오염물질에 대한 내성을 갖게 된 것으로 보인다고 밝혔다.

연구진은 2018~2019년 사이 체르노빌 원전과 인근 도시에서 포획한 116마리의 유기견 혈액 샘플을 미국으로 옮겨 DNA 분석을 진행했다.


그 결과, 이들 개체는 주변 지역의 일반 개들과 유전적으로 뚜렷이 구분되는 두 개의 독립된 집단으로 나타났으며, 약 400개의 '이례적 유전자 위치(outlier loci)'와 52개의 관련 유전자가 확인됐다.

연구진은 "이 유전자들이 원전 오염 환경에 대한 적응과 관련이 있을 수 있다"고 설명했다. 이는 체르노빌의 극한 환경 속에서 살아남기 위해 유기견들이 세대를 거치며 유전적 돌연변이를 겪었음을 시사한다.

해당 연구 결과는 2023년 3월 국제 학술지 '개 의학 및 유전학(Canine Medicine and Genetics)'에 게재된 바 있다.

한편 체르노빌 원전 사고는 1986년 4월 26일 발생한 폭발로 인해 인류 역사상 가장 많은 양의 방사성 물질이 환경으로 유출된 사건으로 기록됐다. 이후 인근 지역 주민들은 모두 대피했고, 사람의 부재 속에서 야생동물과 유기견들이 배제구역 내에서 번성하게 됐다. 현재 이 지역의 방사선량은 일반 근로자 허용치의 6배에 달하는 11.28 밀리렘(mrem)수준이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 전원주, 결혼정보회사 가입..."연상 보다는 연하가 좋아"

2.

16세 故김우중 회장 가사도우미→연매출 478억 박미희 김치명장…눈부신 인생 비결(이웃집백만장자)

3.

'정신과 의사' 오진승, "오은영=고모" 해명에도 여론 싸늘…"예능 아닌 사기"

4.

비비, ‘비키니 셀카’로 SNS 난리…자유분방 끝판왕[SCin스타]

5.

박영규, 윤정수♥원진서 주례 부탁 거절 "4혼인데 어떻게 봐, 결혼 망칠 일 있냐!"(배달왔수다)

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 전원주, 결혼정보회사 가입..."연상 보다는 연하가 좋아"

2.

16세 故김우중 회장 가사도우미→연매출 478억 박미희 김치명장…눈부신 인생 비결(이웃집백만장자)

3.

'정신과 의사' 오진승, "오은영=고모" 해명에도 여론 싸늘…"예능 아닌 사기"

4.

비비, ‘비키니 셀카’로 SNS 난리…자유분방 끝판왕[SCin스타]

5.

박영규, 윤정수♥원진서 주례 부탁 거절 "4혼인데 어떻게 봐, 결혼 망칠 일 있냐!"(배달왔수다)

스포츠 많이본뉴스
1.

'사람이 아니다' 오타니 미쳤다...7회 극적 동점포, WS 한 경기 멀티 홈런 '대폭발'

2.

'벌써 4안타-2홈런-3타점-3득점' 오타니 LA를 홀리다, 다저스 PS 역사 바꿨다...LAD 5-5 TOR[7회]

3.

"韓 기회 줘서 고맙다" KIA에 진심이었던 외국인, 결별인가 재계약인가…원점에서 시작한다

4.

4일밖에 못 쉰 괴물 vs 갑자기 3차전 나오는 특급 좌완...한화 이기면 반전 시작, LG 이기면 사실상 시리즈 끝

5.

근육 파열 피한 SK 절대 에이스 자밀 워니. 28일 삼성전 결장 확정

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.