신장 필요한 여성, 기증 조건 암 환자와 '계약 결혼'…기적이 일어났다

[스포츠조선 장종호 기자] 신장 이식이 필요한 여성이 사후 신장을 기증받는 조건으로 암 투병 중인 남성과 결혼한 사연이 전해져 화제다.
가족 중에는 적합한 기증자가 없어 절박한 상황에 놓인 그녀는 한 환자의 조언을 받아 암 환자 커뮤니티에 결혼 광고를 올렸다. 그녀가 게시한 광고에는 '결혼 후 최선을 다해 돌볼 것을 약속합니다. 죄송하지만 저는 단지 살고 싶을 뿐입니다'라는 문구가 담겨 있었다.
며칠 후, 27세 남성 유젠핑이 연락을 해왔다.
그는 어머니를 잃고, 아버지는 치료비를 위해 집을 팔았으며, 약물에 의존해 생존하고 있다고 밝혔다.
2013년 7월 두 사람은 조용히 혼인신고를 마쳤다.
결혼은 비공개로 유지하고 각자의 재산을 관리하며, 유씨가 사망하면 왕씨에게 신장을 기증하기로 합의했다.
왕씨는 그 대가로 유씨의 치료를 돕고, 사후 그의 아버지를 돌보겠다고 약속했다.
둘의 계약 결혼은 점점 진심 어린 사랑으로 변해갔다.
두 사람은 매일 연락하며 건강과 일상을 공유했고, 왕씨의 유쾌한 성격은 몸과 마음이 힘들었던 유씨에게 웃음을 안겼다.
유씨는 그녀를 위해 직접 음식을 차렸고, 왕씨는 그의 치료에 동행했다.
왕씨는 유씨의 골수이식 비용을 마련하기 위해 거리에서 꽃다발을 만들어 판매하기도 했다. 꽃 옆에는 두 사람의 사연이 담긴 카드가 놓였고, 이를 본 시민들과 상인들이 몰려들었다. 그녀는 50만 위안(약 1억원)을 모아 유씨의 수술비를 지원했다.
둘의 사랑과 헌신은 기적을 만들었다.
2014년 6월 유씨의 상태는 안정됐고 왕씨의 건강도 호전되었다. 투석 횟수는 주 2회에서 월 1회로 줄었으며, 의사들은 그녀가 더 이상 이식이 필요하지 않을 수 있다고도 했다.
2015년 2월 두 사람은 건강 회복과 사랑을 기념하기 위해 지역 식당에서 결혼 연회를 열었다.
이들의 이야기는 이후 영화 '워먼 이치 야오 타이양(우리 함께 태양을 향해)'로 제작되어 2024년 중국에서 개봉, 2억 7600만 위안(약 560억원)의 흥행 수익을 올렸다.
현재 두 사람은 산시성 시안에서 꽃 가게를 운영하며 안정된 삶을 이어가고 있다. 중국 네티즌들은 "절망에서 시작된 결혼이 사랑의 기적으로 바뀌었다", "영화를 보며 많이 운 기억이 있다", "행복한 삶이 이어지길 응원한다" 등의 댓글을 게시하고 있다.
