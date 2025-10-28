KT-킨드릴, B2B AX 시장 공동 진출 MOU 체결

기사입력 2025-10-28 20:55


KT가 세계 최대 IT 인프라 서비스 기업 Kyndryl(킨드릴)과 미국 샌프란시스코에서 AX(AI Transformation) 사업 협력을 위한 업무 협약을 체결했다고 28일 밝혔다. KT에 따르면 협약의 중 내용은 규제 산업 AX 진출 및 보안 아키텍처 연구 협력, KT 임직원 AX 역량 강화 및 KT IT 시스템 현대화 추진 등이다. 킨드릴은 2021년 IBM 인프라 서비스 사업부에서 분사한 세계 최대 IT 인프라 서비스 제공 업체다. 복잡한 IT 시스템을 설계하고 구축하며 이를 운영 및 현대화해 기업이 인프라를 안정적으로 운영할 수 있도록 돕는다.

KT와 킨드릴은 향후 공고되는 국내 금융·공공 등 규제 산업 분야 AX 사업에 필요에 따라 공동으로 참여할 계획이다. 정부의 '제4차 클라우드컴퓨팅 기본계획(2025~2027)에 대응하기 위한 일환이다. 제4차 클라우드컴퓨팅 기본계획은 공공 분야 클라우드 서비스 누적 계약 규모를 2024년 9월 5천억 원에서 2027년까지 1조 원으로 약 2배 확대한다는 게 주요 골자다. 금융위는 '금융분야 망분리 개선 로드맵('24)'을 발표하는 등 규제 산업에서 최신 AX 서비스를 활용하고자 하는 수요가 증가하고 있다.

양사는 각 고객사마다 다르게 적용되는 규제에 맞춰 최적화된 AX 서비스를 제안할 계획이다. 이를 위해 AI·클라우드·네트워크 기반 보안 아키텍처를 공동 연구해 고객이 신뢰할 수 있는 IT 환경을 마련하며, KT의 보안 거버넌스도 동시에 강화할 예정이다.

정우진 KT 전략·사업컨설팅부문장은 "킨드릴과의 협력을 통해 AI·클라우드·보안 역량과 글로벌 실행력을 강화할 수 있을 것"이라며 "킨드릴과 함께 공공·금융 등 주요 산업 고객에게 안정적이고 신뢰할 수 있는 AX 서비스를 제공하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com





