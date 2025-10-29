롯데건설 '롯데캐슬 르웨스트' 서울 핵심 업무지구 '마곡' 랜드마크 주거…

롯데건설이 시공한 복합개발 프로젝트들이 서울 강서구 마곡지구에서 주목받고 있다.
인근 '르웨스트 시티타워'와 '케이스퀘어 마곡'은 최근 준공을 완료한 대형 오피스 복합시설로, 상업·업무 기능을 두루 갖춘 핵심 거점으로 자리잡고 있다. 여기에 플랜트사업본부와 토목사업본부 등 롯데건설의 주요 사업부서가 마곡으로 이전할 계획도 있어, 지역 내 기업 경쟁력 강화와 활성화가 기대된다.
마곡지구는 첨단산업 연구개발(R&D) 관련 기업들의 입주가 잇따르며,서울의 4대 핵심 업무지구이자 미래 산업의 중심 허브로 떠오르고 있다. 이러한 가운데 서울 강서구 마곡도시개발사업지구 CP2블록에 들어선 '롯데캐슬 르웨스트'가 주목받고 있다. 지하 6층~지상 15층 5개 동,전용 45~103㎡ 총 876실의 오피스텔과 판매시설, 업무시설, 부대시설 등으로 이뤄진 복합 주거단지이다.
'롯데캐슬 르웨스트'는 마곡산업단지와 인접해 직주근접 여건을 갖췄고, 지하철 5호선 마곡역과 9호선·공항철도 마곡나루역을 모두 이용할 수 있는 트리플 역세권 입지에 자리하고 있다. 특히 단지 지하 2층에 마곡역과 마곡나루역으로 직접 연결되는 통로가 마련돼 편리한 이동이 가능하다. 마곡지구를 중심으로 조성된 각종 생활 인프라도 누릴 수 있다. 마곡 마이스 복합단지에 들어선 이마트 트레이더스와 LG아트센터, 영화관 등 각종 편의시설을 편리하게 이용할 수 있다. 단지 앞에는 서울 서부권 최초의 전시ㆍ컨벤션센터인 '코엑스 마곡'과 랜드마크 오피스 빌딩 등이 들어서 있다.서울식물원을 도보로 이용할 수 있으며, 궁산근린공원도 가깝다.
'롯데캐슬 르웨스트'는 신축 브랜드 단지에 걸맞은 차별화된 상품성도 갖췄다. 다채로운 평면 구성과 1.5룸, 2룸, 3룸 설계를 통해 1인 가구부터 4인 가구까지 라이프스타일에 따라 선택할 수 있도록 했다. 또 타입별로 발코니 면적을 제공해 실사용 공간을 넓혔다. 전용 69㎡ 타입은 3베이(bay) 판상형 구조로 설계해 통풍을 극대화했다. 전용 91㎡ 타입은 3면 개방 타워형으로 설계해 탁 트인 도심뷰를 누릴 수 있다. 벽, 상판, 주방가구 등에는 이탈리아산 미끄럼방지 타일을 비롯해 해외 유명 브랜드 제품을 적용해 고급스러운 분위기를 더했다. 현관 중문, 전기오븐, 세탁기, 건조기, 김치냉장고, 냉장고 등이 무상으로 제공되는 '풀 퍼니시드' 시스템도 갖췄다. 지상 2층과 지하 2층에 마련된 커뮤니티는 지역 최고 수준을 자랑한다.
롯데캐슬 르웨스트 분양홍보관은 롯데캐슬 르웨스트 AVENUE 767 105동 2층에서 운영 중이다.
