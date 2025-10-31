고윤정이 '호감'을 건네는 방법…삼양사 상쾌환, 신규 CF '우리들의 상…

고윤정이 '호감'을 건네는 방법…삼양사 상쾌환, 신규 CF '우리들의 상쾌환'편 공개

기사입력 2025-10-31 08:59


고윤정의 설렘 가득한 영상이 공개됐다.

삼양사가 31일 공개한 숙취해소 브랜드 '상쾌환'의 하반기 광고 '우리들의 상쾌환'편 티저 영상이다.

상쾌환의 핵심 타깃인 20대 고객들이 브랜드에 대한 정서적 유대감을 갖도록 하는 데 중점을 둔 이번 영상은 특히 20대 청년들의 관심사인 '연애'를 소재로 삼아 서로 호감을 느끼는 젊은 남녀의 이야기를 현실적으로 담아냈다.

광고는 '모든 드라마는 여기서부터 시작된다'라는 핵심카피를 바탕으로 2개 에피소드로 나뉜다. 한 에피소드에서는 배우 고윤정이 출연해 오랫동안 친구사이로 지낸 상대방에게 호감을 느끼고 상쾌환을 건네면서 연인사이로 발전하는 순간의 설렘을 보여준다. 또 다른 에피소드에서는 반대로 상대방이 고윤정에게 호감의 표시로 상쾌환을 건네며 마음을 전한다.

이처럼 이번 광고는 호감 있는 상대방에게 마음을 전하는 아이템이자, 두 남녀가 연인이 되는 시작점에 상쾌환이 있다는 스토리를 보여줌으로써 상쾌환이 고객과 정서적으로 소통하겠다는 의미를 담고 있다.


이번 CF는 TV를 비롯해 유튜브, SNS, 온라인 동영상서비스(OTT), 옥외광고 등 다양한 온·오프라인 채널에서 만나볼 수 있다. 티저 영상에 이어 광고 본편은 오는 11월 7일 공개할 예정이다.

삼양사는 광고 온에어를 기념해 이날부터 11월 말까지 '상쾌환 콜링 나잇' 이벤트를 운영한다. 인스타그램 등의 이벤트 광고에 공개되는 번호로 전화하면 고윤정의 감미로운 음성메시지가 흘러나와 광고 속 설레는 감정을 실제로 경험할 수 있도록 기획됐다. 이벤트에 참여자 중 유튜브 티저 영상에 댓글로 본편에 대한 기대감을 작성한 500명을 선정해 상쾌환 스틱 제로 2종을 각각 1박스(10매입)씩 증정한다.

박성수 삼양사 H&B사업PU장은 "오랜 시간 20대 소비자들의 사랑을 받아온 상쾌환은 그들의 문화 속에 존재해야 유의미하다고 생각해 이번 CF에서는 제품보다 20대 청춘의 이야기에 집중했다"며 "앞으로도 상쾌환은 젊은 고객들과 소통하는 대표 숙취해소 브랜드로 자리매김할 것"이라고 말했다.


김소형기자 compact@sportschosun.com

