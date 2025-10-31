유한양행, 사업장 인근 '런치타임 플로깅'실시

유한양행이 지난 10월 20일부터 10월 21일까지 양일간 점심시간을 이용한 '런치타임 플로깅'을 진행했다.
유한양행에서 임직원 및 가족들을 대상으로 진행하는 '플로깅 캠페인'은 2022년부터 시작한 행사로 '버들생명 플로깅'은 임직원과 가족이 참여하여 집 근처에서 생활쓰레기를 수거하여 그해의 환경목표를 달성하면 소아암 환자 치료비를 지원하는 창립기념 사회공헌활동이다.
유한양행은 2022년부터 비영리 기업인 이타서울과 협력하여 직원들이 모바일에서 수거한 쓰레기를 직접 입력하고, 공유하는 데이터 플로깅을 도입하여 운영하고 있다. 환경활동을 수치화하고, 환경적 가치를 측정할 수 있는 전용 모바일 플랫폼을 구축함으로써 임직원들이 실시간으로 목표 달성율을 확인하며 참여 할 수 있도록 하고 있다. 지난 2024년에는 임직원 443명이 참여해 총 88,138개의 쓰레기를 수거했다.
앞으로도 유한양행은 '건강한 내일, 함께하는 유한'이라는 사회공헌 슬로건에 맞게 사람과 지구의 건강 및 지역사회를 위한 다양한 사회공헌 활동을 전개할 계획이다.
